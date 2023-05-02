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Известны подробности смертельного ДТП под Тюменью

2 мая 2023, 03:48
Фото: ЧП Тюмень

Житель Омской области погиб в ДТП на тюменской трассе

Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне веером на тюменской трассе Вагай — Аромашево.
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Тюмень

В седьмом часу вечеру вечера на 99-м километра автодороги съехал в кювет водитель автомобиля Toyota Corolla. Водитель иномарки, житель Омской области 1986 года рождения, скончался на месте происшествия.

В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число ДТП с участием детей. С начала года в авариях пострадали 113 несовершеннолетних. Один ребенок погиб.

 

 

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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