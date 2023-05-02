Известны подробности смертельного ДТП под Тюменью

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Published Сегодня, 03:48
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В седьмом часу вечеру вечера на 99-м километра автодороги съехал в кювет водитель автомобиля Toyota Corolla. Водитель иномарки, житель Омской области 1986 года рождения, скончался на месте происшествия.
В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число ДТП с участием детей. С начала года в авариях пострадали 113 несовершеннолетних. Один ребенок погиб.