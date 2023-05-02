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Губернатор Моор выделил миллионы рублей многодетной семье после рождения тройни

2 мая 2023, 07:24
Фото: 1MI

Многодетной семье из Тюмени выделили 3,3 миллиона рублей после рождения тройни

Более трех миллионов рублей выделил губернатор Тюменской области Александр Моор многодетной семье из Вагайского района на приобретение дома.
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Тюмень

В марте у тюменцев родилась тройня. Всего теперь в семье семеро детей, сообщил Александр Моор в своем тг-канале.

По его словам мера поддержки многодетных семей, в которых рождаются сразу трое и более малышей, действует в Тюменской области 10 лет. За все время выплаты на сумму более 224,3 миллионов рублей получили 56 семей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области лишили родительских прав многодетную мать. Женщина злоупотребляла спиртными напитками, не работала и не занималась воспитанием своих детей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Многодетные семьи#Социальная поддержка#Тюмень#Дети#Тюменская область#Александр Моор#Касается каждого
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