Губернатор Моор выделил миллионы рублей многодетной семье после рождения тройни

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В марте у тюменцев родилась тройня. Всего теперь в семье семеро детей, сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
По его словам мера поддержки многодетных семей, в которых рождаются сразу трое и более малышей, действует в Тюменской области 10 лет. За все время выплаты на сумму более 224,3 миллионов рублей получили 56 семей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области лишили родительских прав многодетную мать. Женщина злоупотребляла спиртными напитками, не работала и не занималась воспитанием своих детей.