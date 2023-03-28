Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Региональный материнский капитал — одна из мер социальной поддержки, предусмотренных для женщин, у которых появился третий, четвертый, пятый и последующие дети. Эта выплата начисляется гражданам РФ в рамках национального проекта «Демография», который реализуется в России.
Выплаты, предоставляемые в формате регионального маткапитала в Тюмени c 2020 года, можно потратить только на конкретные цели, в числе которых — улучшение условий проживания (жилищных условий), покупка и строительство нового жилья и так далее.
Важно! В Тюменской области в период с января по октябрь 2022 года региональный маткапитал получили почти 6 тысяч семей. Сумма выплат, начисленных семьям, где родился первый ребенок, третьи и последующие дети, превысила 347 млн рублей.
Получить региональный маткапитал в Тюмени могут заявители, относящиеся к одной из перечисленных категорий:
Мужчина имеет право подать заявление на получение регионального маткапитала в том случае, если женщина, родившая или усыновившая ребенка (детей):
Кроме того, в отношении женщины может быть отменено решение об усыновлении ребенка (детей).
Важное условие для получения регионального маткапитала — проживание в Тюмени или на территории Тюменской области, что можно подтвердить документально (регистрацией или судебным решением).
Получить региональный материнский капитал можно, если первый ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 января 2020 года. При этом заявитель на момент рождения или усыновления должен проживать в Тюмени или в регионе в течение минимум пяти лет. Исключение — оба родителя или усыновителя ребенка на момент его рождения учатся очно в государственных вузах, функционирующих на территории Тюменского региона.
В 2023 году размер регионального маткапитала в Тюмени и в Тюменской области составляет 150 тыс. рублей на первого ребенка и 100 тыс. рублей — на третьего и последующего ребенка. На второго ребенка выплата не полагается и не назначается в 2023 году.
Для получения регионального материнского капитала в Тюмени необходимо подать соответствующее заявление, обратившись в МФЦ по месту проживания или в Центр обеспечения мер социальной поддержки.
Заявление подается в электронном формате, из личного кабинета регионального или федерального портала, что предусматривает заверение посредством электронной подписи. Также можно оформить выплату и через портал «Госуслуги».
Вместе с заявлением необходимо будет предоставить комплект следующих документов:
Все платежные документы необходимо собрать за определенный период — 12 месяцев, которые предшествуют дате подачи установленного заявления на получение регионального маткапитала.
Если заявление подает мужчина, вместе с ним он должен направить документы, подтверждающие отсутствие у ребенка или детей матери (свидетельство о смерти и т. д.).
Важно! При подаче документов и заявления лично, заявитель должен будет предоставить свой паспорт для установления личности. В случае, если аналогичное заявление направляется в электронном формате или посредством почты, сведения уточняются в соответствующих органах. Все документы, которые заявитель подает лично, должны быть оригинальными.
На сегодняшний день подача заявления через «Госуслуги» — самый оперативный и простой способ оформления регионального маткапитала в Тюмени. Для того чтобы воспользоваться таким способом, необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сайте, а также верифицированную электронную подпись.
Подача заявления и документов через «Госуслуги» на получение материнского капитала в Тюмени осуществляется пошагово — на портале опубликована подробная инструкция, которой можно следовать, чтобы не допустить ошибку.
Можно подать заявление на получение регионального маткапитала в Тюмени и через МФЦ. На прием рекомендуется записаться заранее, выбрав ближайший к месту проживания центр.
В назначенное время необходимо будет посетить МФЦ, взяв с собой требуемые документы.
Региональный материнский капитал имеет статус социальной выплаты, поэтому полученные средства в 2023 году можно потратить только на конкретные цели. Обналичить региональный маткапитал невозможно.
В Тюмени средства, выделяемые в рамках регионального материнского капитала, можно направить на определенные цели:
Если заявитель выбирает такой вариант, как получение выплаты, она начисляется ему только в течение того периода, который зафиксирован в заявлении.
В Тюмени семьям, где появились первые, третьи и последующие дети, могут быть оказаны другие виды социальной поддержки — как из регионального бюджета, так и из федерального.
В числе форматов социальной помощи — единое детское пособие, которое с 2023 года объединяет целый ряд выплат, начислявшихся ранее, выплаты из маткапитала на детей в возрасте до 3 лет, пособия при рождении детей, а также средства из федерального материнского капитала, пособия по уходу за ребенком (детьми).