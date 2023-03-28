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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 13:56

Выплата регионального материнского капитала в Тюмени в 2023 году

28 марта 2023, 11:57
Фото: 1MI
Выплата регионального материнского капитала в Тюмени в 2023 году
Региональный материнский капитал в Тюмени — социальная помощь, которая выплачивается в рамках нацпроекта «Демография». Как и кто ее может получить в 2023 году — объясняем в этом материале.

Что такое региональный материнский капитал?

Региональный материнский капитал — одна из мер социальной поддержки, предусмотренных для женщин, у которых появился третий, четвертый, пятый и последующие дети. Эта выплата начисляется гражданам РФ в рамках национального проекта «Демография», который реализуется в России.

Выплаты, предоставляемые в формате регионального маткапитала в Тюмени c 2020 года, можно потратить только на конкретные цели, в числе которых — улучшение условий проживания (жилищных условий), покупка и строительство нового жилья и так далее.

Важно! В Тюменской области в период с января по октябрь 2022 года региональный маткапитал получили почти 6 тысяч семей. Сумма выплат, начисленных семьям, где родился первый ребенок, третьи и последующие дети, превысила 347 млн рублей.

Что такое региональный материнский капитал?
Фото: 1MI

Кто может получить региональный материнский капитал в Тюмени?

Получить региональный маткапитал в Тюмени могут заявители, относящиеся к одной из перечисленных категорий:

  • женщины, которые родили первого, третьего, четвертого и т. д. детей;
  • мужчины, имеющие статус усыновителя или отца первого, третьего и т. д. ребенка (детей).

Мужчина имеет право подать заявление на получение регионального маткапитала в том случае, если женщина, родившая или усыновившая ребенка (детей):

  • ушла из жизни, объявлена умершей;
  • лишена либо ограничена в родительских правах;
  • признана ограниченно дееспособной или недееспособной либо имеет статус отсутствующей безвестно;
  • находится в МЛС.

Кроме того, в отношении женщины может быть отменено решение об усыновлении ребенка (детей).

Важное условие для получения регионального маткапитала — проживание в Тюмени или на территории Тюменской области, что можно подтвердить документально (регистрацией или судебным решением).

Получить региональный материнский капитал можно, если первый ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 января 2020 года. При этом заявитель на момент рождения или усыновления должен проживать в Тюмени или в регионе в течение минимум пяти лет. Исключение — оба родителя или усыновителя ребенка на момент его рождения учатся очно в государственных вузах, функционирующих на территории Тюменского региона.

Какой размер регионального материнского капитала в Тюмени?

В 2023 году размер регионального маткапитала в Тюмени и в Тюменской области составляет 150 тыс. рублей на первого ребенка и 100 тыс. рублей — на третьего и последующего ребенка. На второго ребенка выплата не полагается и не назначается в 2023 году.

Кто может получить региональный материнский капитал в Тюмени?
Фото: piqsels.com

Как получить региональный материнский капитал в Тюмени?

Для получения регионального материнского капитала в Тюмени необходимо подать соответствующее заявление, обратившись в МФЦ по месту проживания или в Центр обеспечения мер социальной поддержки.

Заявление подается в электронном формате, из личного кабинета регионального или федерального портала, что предусматривает заверение посредством электронной подписи. Также можно оформить выплату и через портал «Госуслуги».

Вместе с заявлением необходимо будет предоставить комплект следующих документов:

  • свидетельства о рождении детей/ребенка;
  • свидетельство о регистрации, расторжения брака;
  • копию судебного решения (если нет регистрации в Тюмени или области);
  • справку из финансовой организации, которая предоставила заем на покупку или строительство жилья;
  • справки, подтверждающие фактические расходы на строительство, покупку и проведение ремонтных работ в жилом помещении (при наличии соответствующей цели использования маткапитала);
  • справки, подтверждающие фактические расходы на оплату медицинских услуг (при наличии соответствующей цели использования маткапитала).

Все платежные документы необходимо собрать за определенный период — 12 месяцев, которые предшествуют дате подачи установленного заявления на получение регионального маткапитала.

Если заявление подает мужчина, вместе с ним он должен направить документы, подтверждающие отсутствие у ребенка или детей матери (свидетельство о смерти и т. д.).

Важно!  При подаче документов и заявления лично, заявитель должен будет предоставить свой паспорт для установления личности. В случае, если аналогичное заявление направляется в электронном формате или посредством почты, сведения уточняются в соответствующих органах. Все документы, которые заявитель подает лично, должны быть оригинальными.

Как получить региональный материнский капитал в Тюмени?
Фото: 1MI

Как оформить региональный материнский через «Госуслуги»?

На сегодняшний день подача заявления через «Госуслуги» — самый оперативный и простой способ оформления регионального маткапитала в Тюмени. Для того чтобы воспользоваться таким способом, необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сайте, а также верифицированную электронную подпись.

Подача заявления и документов через «Госуслуги» на получение материнского капитала в Тюмени осуществляется пошагово — на портале опубликована подробная инструкция, которой можно следовать, чтобы не допустить ошибку.

Как оформить региональный материнский капитал через МФЦ?

Можно подать заявление на получение регионального маткапитала в Тюмени и через МФЦ. На прием рекомендуется записаться заранее, выбрав ближайший к месту проживания центр.

В назначенное время необходимо будет посетить МФЦ, взяв с собой требуемые документы.

Как оформить региональный материнский капитал через МФЦ?
Фото: 1MI

Как воспользоваться региональным маткапиталом в Тюмени?

Региональный материнский капитал имеет статус социальной выплаты, поэтому полученные средства в 2023 году можно потратить только на конкретные цели. Обналичить региональный маткапитал невозможно.

На что можно потратить региональный маткапитал?

В Тюмени средства, выделяемые в рамках регионального материнского капитала, можно направить на определенные цели:

  • проведение ремонтных работ в жилых помещениях;
  • строительство и покупку жилья;
  • газификацию жилья, в том числе оплату сантехнического и другого оборудования;
  • получение медуслуг (платных), в том числе покупку лекарств и изделий для реабилитации;
  • оплату услуг образовательного характера;
  • оплату услуг и товаров, необходимых для соцадаптации детей с инвалидностью;
  • начисление регулярной выплаты — 5 000 рублей ежемесячно.

Если заявитель выбирает такой вариант, как получение выплаты, она начисляется ему только в течение того периода, который зафиксирован в заявлении.

На что можно потратить региональный маткапитал?
Фото: 1MI

Какие еще выплаты положены в Тюмени при рождении ребенка?

В Тюмени семьям, где появились первые, третьи и последующие дети, могут быть оказаны другие виды социальной поддержки — как из регионального бюджета, так и из федерального.

В числе форматов социальной помощи — единое детское пособие, которое с 2023 года объединяет целый ряд выплат, начислявшихся ранее, выплаты из маткапитала на детей в возрасте до 3 лет, пособия при рождении детей, а также средства из федерального материнского капитала, пособия по уходу за ребенком (детьми).

Какие еще выплаты положены в Тюмени при рождении ребенка?
Фото: 1MI
#Тюменская область#Маткапитал#Выплаты
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