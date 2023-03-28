Получить региональный материнский капитал можно, если первый ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 января 2020 года. При этом заявитель на момент рождения или усыновления должен проживать в Тюмени или в регионе в течение минимум пяти лет. Исключение — оба родителя или усыновителя ребенка на момент его рождения учатся очно в государственных вузах, функционирующих на территории Тюменского региона.