В больнице Голышманово состояние пациентов мониторит высокотехнологичное оборудование

Posted 1 мая 09:35
Published 1 мая 09:35
Modified Сегодня, 01:44
Updated Сегодня, 01:44
Прикроватный монитор позволяет осуществлять контроль за состоянием пациентов, в режиме реального времени получать информацию о жизненно важных показателях, устанавливать диагноз и принимать решение о введении лекарственных препаратов и их дозировках.
На экране отображаются: электрокардиограмма, уровень артериального давления, дыхание и температура пациентов. Непрерывный контроль позволяет оказать экстренную помощь в случаях, когда состояние больного ухудшилось. Новые аппараты компактны и их легко перенести из одной палаты в другую при транспортировке больного.
Это оборудование установлено в терапевтическом, операционном, хирургическом отделениях и в палатах интенсивной терапии в филиалах и структурных подразделениях больницы.
«Аппараты мониторинга состояния больного являются неотъемлемой частью организации лечения», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.
Главный врач подчеркнул, что оснащение больницы современным оборудованием стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы Тюменской области «Модернизация первичного звена здравоохранения».