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Posted 1 мая 09:35

Published 1 мая 09:35

Modified Сегодня, 01:44

Updated Сегодня, 01:44

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В больнице Голышманово состояние пациентов мониторит высокотехнологичное оборудование

1 мая 2023, 09:35
Фото: 1MI
В сентябре 2021 года областная больница №11 в селе Голышманово получила 24 новых универсальных прикроватных монитора пациента. За это время техника помогла врачам в лечении более тысячи пациентов, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Прикроватный монитор позволяет осуществлять контроль за состоянием пациентов, в режиме реального времени получать информацию о жизненно важных показателях, устанавливать диагноз и принимать решение о введении лекарственных препаратов и их дозировках.

На экране отображаются: электрокардиограмма, уровень артериального давления, дыхание и температура пациентов. Непрерывный контроль позволяет оказать экстренную помощь в случаях, когда состояние больного ухудшилось. Новые аппараты компактны и их легко перенести из одной палаты в другую при транспортировке больного.

Это оборудование установлено в терапевтическом, операционном, хирургическом отделениях и в палатах интенсивной терапии в филиалах и структурных подразделениях больницы.

«Аппараты мониторинга состояния больного являются неотъемлемой частью организации лечения», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.

Главный врач подчеркнул, что оснащение больницы современным оборудованием стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы Тюменской области «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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