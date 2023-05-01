В больнице Голышманово состояние пациентов мониторит высокотехнологичное оборудование

На экране отображаются: электрокардиограмма, уровень артериального давления, дыхание и температура пациентов. Непрерывный контроль позволяет оказать экстренную помощь в случаях, когда состояние больного ухудшилось. Новые аппараты компактны и их легко перенести из одной палаты в другую при транспортировке больного.