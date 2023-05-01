Из Тюмени стали чаще летать самолеты в северные города

Увеличилось количество авиарейсов в Тюмень из северных городов

Число авиарейсов из Тюменской области в города Ямала увеличилось в 2022 году. За 2021 год выполнено 1 тысяча 295 рейсов и перевезено 223 тысяч 279 пассажиров, за 2022 год — 1 тысяча 395 рейсов и перевезено 251 тысяч 96 пассажиров.

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