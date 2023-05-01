Из Тюмени стали чаще летать самолеты в северные города

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
Авиаперевозчики получают субсидии в рамках программы «Сотрудничество» на возмещение затрат по оплате аренды воздушных транспортных средств. Из Тюмени регулярные авиаперевозки выполняются в Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард и Надым, пишет Вслух.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне выпал снег. Снежный покров в конце апреля могли наблюдать жители Тюменского, Упоровского и Исетского районов.