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Из Тюмени стали чаще летать самолеты в северные города

1 мая 2023, 08:18
Фото: 1MI

Увеличилось количество авиарейсов в Тюмень из северных городов

Число авиарейсов из Тюменской области в города Ямала увеличилось в 2022 году. За 2021 год выполнено 1 тысяча 295 рейсов и перевезено 223 тысяч 279 пассажиров, за 2022 год — 1 тысяча 395 рейсов и перевезено 251 тысяч 96 пассажиров.
Сюжет
Тюмень

Авиаперевозчики получают субсидии в рамках программы «Сотрудничество» на возмещение затрат по оплате аренды воздушных транспортных средств. Из Тюмени регулярные авиаперевозки выполняются в Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард и Надым, пишет Вслух.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне выпал снег. Снежный покров в конце апреля могли наблюдать жители Тюменского, Упоровского и Исетского районов.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Авиаперевозки#Авиаперелеты#Программа Сотрудничество#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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