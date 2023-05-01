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В Тюменской области перед 1 мая выпал снег. Фото

1 мая 2023, 06:31

В Тюменской области выпал снег

В Тюменской области накануне выпал снег — зима вернулась в преддверии мая в Исетский район. Фотографиями заснеженных дорог и полей поделились местные жители в социальных сетях.
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Тюмень

Также накануне вечером снег пролетал и в Онохино (Тюменский район), Упоровском районе. В Тюмени небольшой снежок пролетал в Рощино, Патрушево и других районах города.

По словам очевидцев, прощальный подарок от зимы получили накануне не только тюменцы, но и жители Курганской и Свердловской областей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на следующей неделе воздух прогреется до +26…+27. Четверг, 4 мая, станет самым жарким днем предстоящей недели.

#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область#Снег#Валентина Бурнашева
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