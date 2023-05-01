В Тюменской области перед 1 мая выпал снег. Фото

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Также накануне вечером снег пролетал и в Онохино (Тюменский район), Упоровском районе. В Тюмени небольшой снежок пролетал в Рощино, Патрушево и других районах города.
По словам очевидцев, прощальный подарок от зимы получили накануне не только тюменцы, но и жители Курганской и Свердловской областей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на следующей неделе воздух прогреется до +26…+27. Четверг, 4 мая, станет самым жарким днем предстоящей недели.