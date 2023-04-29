Инстасамке не удалось провести концерт в России. Ее выступление отменили

Певица должна была выступать накануне вечером. Афишу концерта разместили еще в начале апреля. Однако в пятницу, 28 апреля, руководство заведение опубликовало в своем тг-канале информацию о том, что концерт перенесен по независящим от клуба и артиста причинам.