Инстасамке не удалось провести концерт в России. Ее выступление отменили

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Певица должна была выступать накануне вечером. Афишу концерта разместили еще в начале апреля. Однако в пятницу, 28 апреля, руководство заведение опубликовало в своем тг-канале информацию о том, что концерт перенесен по независящим от клуба и артиста причинам.
«По независящим от клуба и артиста причинам вынуждены сообщить, что выступление Instasamka, запланированное на 28.04.23 в клубе „Заварка“, переносится на лето 2023. О дате выступления мы сообщим дополнительно. Все купленные билеты могут быть предъявлены вами к возврату или сохранены вами на лучших условиях для будущего концерта артиста в клубе „Заварка“», — сказано в сообщении.
Ранее «Наш Город» писал, что Дарью Зотееву внесли в черный список Латвии. Певице запретили въезд в страну на неопределенный срок. В феврале этого года тоболячка попала в базу украинского сайта «Миротворец». Instasamka предъявили обвинение в пропаганде и информационной поддержке нападения на другие страны.