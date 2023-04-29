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Инстасамке не удалось провести концерт в России. Ее выступление отменили

29 апреля 2023, 11:56
Фото: тг-канал Заварка Гастроквартал

Инстасамке не удалось провести концерт в России

Концертное выступление уроженки Тобольска Дарьи Зотеевой (Instasamka) отменили в московском клубе «Заварка».
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Тюмень

Певица должна была выступать накануне вечером. Афишу концерта разместили еще в начале апреля. Однако в пятницу, 28 апреля, руководство заведение опубликовало в своем тг-канале информацию о том, что концерт перенесен по независящим от клуба и артиста причинам.

«По независящим от клуба и артиста причинам вынуждены сообщить, что выступление Instasamka, запланированное на 28.04.23 в клубе „Заварка“, переносится на лето 2023. О дате выступления мы сообщим дополнительно. Все купленные билеты могут быть предъявлены вами к возврату или сохранены вами на лучших условиях для будущего концерта артиста в клубе „Заварка“», — сказано в сообщении.

Ранее «Наш Город» писал, что Дарью Зотееву внесли в черный список Латвии. Певице запретили въезд в страну на неопределенный срок. В феврале этого года тоболячка попала в базу украинского сайта «Миротворец». Instasamka предъявили обвинение в пропаганде и информационной поддержке нападения на другие страны.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Концерты#Певцы#Выступление#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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