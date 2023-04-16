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Тоболячку Инстасамку внесли в черный список Латвии

16 апреля 2023, 06:59
Фото: 1MI

Уроженку Тобольска Инстасамку внесли в черный список Латвии

Российскую певицу Инстасамку внесли в черный список Латвии. Тоболячка Дарья Зотеева попала в число лиц, въезд которым запрещен на территорию страны.
Сюжет
Тюмень
«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — сообщил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич в Twitter в пятницу, 14 апреля.

Никаких комментариев от певицы пока не поступало. 

Ранее «Наш Город» писал, что Дарья Зотеева была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Певицу обвинили в пропаганде и информационной поддержкенападения на другие страны.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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