Тоболячку Инстасамку внесли в черный список Латвии

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — сообщил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич в Twitter в пятницу, 14 апреля.
Никаких комментариев от певицы пока не поступало.
Ранее «Наш Город» писал, что Дарья Зотеева была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Певицу обвинили в пропаганде и информационной поддержкенападения на другие страны.