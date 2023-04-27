Жильцов дома на Воровского переселяют в гостиницы из-за пожара

Также в администрации Тюмени пообещали, что сегодня проведут обследование дома и квартир. На основании этого будет разработана дорожная карта ремонтных работ.

В настоящее время многоквартирный дом по улице Воровского, 21, признан зоной ЧС — его охраняют сотрудники полиции.