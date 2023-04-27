Жильцов дома на Воровского переселяют в гостиницы из-за пожара

Posted Сегодня, 01:50
Published Сегодня, 01:50
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В настоящее время 20 семей высказали желание переехать.
Также в администрации Тюмени пообещали, что сегодня проведут обследование дома и квартир. На основании этого будет разработана дорожная карта ремонтных работ.
В настоящее время многоквартирный дом по улице Воровского, 21, признан зоной ЧС — его охраняют сотрудники полиции.
Ранее «Наш город» писал, что в жилом здании по улице Воровского, 21, случился пожар на балконе верхнего этажа, затем загорелась крыша. Из дома эвакуировали 38 жильцов.