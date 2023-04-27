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Жильцов дома на Воровского переселяют в гостиницы из-за пожара

27 апреля 2023, 01:50
Фото: 1MI

Тюменцев, квартиры которых пострадали при пожаре на Воровского, временно переселяют

Тюменские власти предложили жильцам сгоревшего пятиэтажного дома по улице Воровского, 21, временно переселиться в гостиницу бесплатно. Об этом сообщили в горадминистрации.

В настоящее время 20 семей высказали желание переехать.

Также в администрации Тюмени пообещали, что сегодня проведут обследование дома и квартир. На основании этого будет разработана дорожная карта ремонтных работ.
В настоящее время многоквартирный дом по улице Воровского, 21, признан зоной ЧС — его охраняют сотрудники полиции.

Ранее «Наш город» писал, что в жилом здании по улице Воровского, 21, случился пожар на балконе верхнего этажа, затем загорелась крыша. Из дома эвакуировали 38 жильцов.

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#Елена Чебоксарова#Пожар#Воровского#Многоквартирный дом#Переселение#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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