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Published Сегодня, 11:07

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В Тюмени загорелась крыша в жилом доме на улице Воровского. Фото

26 апреля 2023, 11:07
Фото: МЧС

В Тюмени произошел пожар на кровле пятиэтажного жилого дома. Фото

В областной столице загорелся жилой дом на улице Воровского, 21. По данным МЧС, из здания эвакуировали 38 человек, ещё 8 спасены.
«Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Через час пожар удалось локализовать. 

Ранее «Наш город» отмечал, что в доме горит крыша, площадь возгорания около 900 квадратных метров. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.

В Тюмени загорелся жилой дом на улице Воровского, здесь 9 машин МЧС. Видео
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Александр Мязин
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