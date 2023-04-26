В Тюмени загорелась крыша в жилом доме на улице Воровского. Фото

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Через час пожар удалось локализовать.
Ранее «Наш город» отмечал, что в доме горит крыша, площадь возгорания около 900 квадратных метров. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.