Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
«Непогашенная судимость усугубила наказание Михаила Солнцева, оскорбившего участников заседания Тюменского районного суда. По совокупности совершенных преступлений, суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
6 декабря 2021 года Михаила доставили в суд для продления меры пресечения в виде заключения. После традиционных мероприятий, судья была обязана спросить у обвиняемого, есть ли у него вопросы или замечания.
Но адекватного ответа не последовало, Михаил Солнцев выразился грубой нецензурной бранью в адрес всех участников судебного процесса.
Тут же было возбуждено уголовное дело за неуважение к суду и оскорбления его участников. По словам осужденного, он и его адвокат не согласны с обвинением, они заявили, что судья не прислушалась к их мнению, а потому Михаил вспылил.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что состоялось итоговое судебное заседание по делу Алексея Л., заслуженного учителя РФ, который работал в Омутинской СОШ. В суде признали совершение действий, нарушающих закон, однако мужчину освободили от наказания и признали невменяемым.