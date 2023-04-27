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Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью

27 апреля 2023, 06:47
Фото: nashgorod.ru

На тюменца завели уголовное дело за нецензурную лексику в сторону суда

Михаила доставили в суд из следственного изолятора для продления срока содержания под стражей за ранее совершенное преступление. После исследования материалов, судья спросила, имеются ли у него какие-либо замечания по материалам уголовного дела. В ответ последовал трехэтажный мат.
Сюжет
Суд
«Непогашенная судимость усугубила наказание Михаила Солнцева, оскорбившего участников заседания Тюменского районного суда. По совокупности совершенных преступлений, суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

6 декабря 2021 года Михаила доставили в суд для продления меры пресечения в виде заключения. После традиционных мероприятий, судья была обязана спросить у обвиняемого, есть ли у него вопросы или замечания.

Но адекватного ответа не последовало, Михаил Солнцев выразился грубой нецензурной бранью в адрес всех участников судебного процесса.

Тут же было возбуждено уголовное дело за неуважение к суду и оскорбления его участников. По словам осужденного, он и его адвокат не согласны с обвинением, они заявили, что судья не прислушалась к их мнению, а потому Михаил вспылил.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что состоялось итоговое судебное заседание по делу Алексея Л., заслуженного учителя РФ, который работал в Омутинской СОШ. В суде признали совершение действий, нарушающих закон, однако мужчину освободили от наказания и признали невменяемым.

#Алиса Вернер#Суд#Тюменский областной суд#Ранее судимый#Неисполнение решения суда#Цензура#Оскорбление суда#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень
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