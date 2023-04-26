В Тюмени к осени откроют две новые школы

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Оба общеобразовательных учреждения возводят в рамках нацпроекта «Образование».
В школе на Западносибирской в некоторых классах уже устанавливается мебель и техника, завершается отделка спортзала, обустраивается прилегающая территория, а после майских праздников привезут оборудование для школьной столовой.
Школа в микрорайоне Тура — одна из самых больших школ, которые когда-либо строились в областном центре. А вот строительство учебного заведения в микрорайоне Плеханово началось позднее, однако все необходимые стройматериалы уже привезены на площадку. В мае в будущей школе установят лифты.
Строительные работы в обеих школах запланировано провести до конца лета, чтобы 1 сентября дети уже смогли сесть за парты.
Ранее «Наш город» писал, что учителя в Омутинском районе освободили от наказания за домогательство несовершеннолетних, так как его признали психически больным.