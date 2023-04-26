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В Тюмени к осени откроют две новые школы

26 апреля 2023, 15:10
Фото: ГУС ТО

Строительные работы в двух новых тюменских школах закончатся летом

Главный начальник ГУС ТО Павел Перевалов проконтролировал строительство тюменских школ в двух микрорайонах: «Плеханово» и «Тура». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба общеобразовательных учреждения возводят в рамках нацпроекта «Образование».

В школе на Западносибирской в некоторых классах уже устанавливается мебель и техника, завершается отделка спортзала, обустраивается прилегающая территория, а после майских праздников привезут оборудование для школьной столовой.

Школа в микрорайоне Тура — одна из самых больших школ, которые когда-либо строились в областном центре. А вот строительство учебного заведения в микрорайоне Плеханово началось позднее, однако все необходимые стройматериалы уже привезены на площадку. В мае в будущей школе установят лифты.

Строительные работы в обеих школах запланировано провести до конца лета, чтобы 1 сентября дети уже смогли сесть за парты.

Ранее «Наш город» писал, что учителя в Омутинском районе освободили от наказания за домогательство несовершеннолетних, так как его признали психически больным.

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#Елена Чебоксарова#Школа#Плеханово#Микрорайон Тура#Главное управление строительства#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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