В Тюмени к осени откроют две новые школы

Школа в микрорайоне Тура — одна из самых больших школ, которые когда-либо строились в областном центре. А вот строительство учебного заведения в микрорайоне Плеханово началось позднее, однако все необходимые стройматериалы уже привезены на площадку. В мае в будущей школе установят лифты.