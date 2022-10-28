Итоги успешного развития Тюменской области вошли в нацпроект ИРИ

В последние десятилетия Тюмень показала отличные результаты в плане развития инфраструктуры.
Успехи Тюменской области отражены в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет», реализацией которого занимаются холдинг 1MI и АНО «ИРИ».
Участники масштабного соцопроса назвали 15 достижений, повлиявших на жизнь в России, а также 5 событий, значимых для своего региона.
Недавно в Тюмени была возведена четырехуровневая набережная вдоль реки Туры. Данный объект вошел в турмаршрут ЮНЕСКО. Набережная представляет собой несколько ярусов с гранитным основанием, зоной для пешеходных прогулок, а также смотровыми площадками и фонтаном. Три года назад начались работы по благоустройству левобережной части реки. В итоге реконструированы многие архитектурные памятники.
За счет госпроекта «Здоровье» в Тюмени открылся федеральный центр высоких медицинских технологий по профилю нейрохирургии. В настоящее время здесь работают 5 нейрохирургических отделений, поликлиника, приемное отделение, отделения анестезиологии, реанимации, лучевой диагностики, клиническая лаборатория. В центре проведено свыше 25 тысяч нейрохирургических операций.
В Тюмени завершено строительство кольцевой автомобильной дороги. Трасса, состоящая из четырех полос, имеет протяженность 55 км. Дорога объединила в одну сеть ряд федеральных трасс, ведущих в Екатеринбург, Курган, Омск и Ханты-Мансийск.
В регионе воплощаются в жизнь масштабные проекты нефтехимической отрасли. Речь идет об Антипинском нефтеперерабатывающем заводе и комплексе «Тобольск-Полимер» холдинга «СИБУР». Мощность первого предприятия составляет 7,5 млн тонн нефти в год, при этом качество производимого дизтоплива соответствует стандарту «Евро-5». «Тобольск-Полимер» вошел в тройку самых масштабных мировых производств в данной отрасли.
В списке достижений Тюмени — создание центра олимпийской подготовки мирового уровня «Тюмень-дзюдо» и центра «Жемчужина Сибири» для зимних видов спорта.
ЦОП «Тюмень-дзюдо» занимает почетное место в мировом топ-3 лучших спортивных комплексов для дзюдоистов. Центр расположен в трехэтажном здании площадью 11 тысяч кв. м.
Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» получил удобное месторасположение, а его инфраструктура и лыжные трассы отвечают нормам FIS. Территория центра готова к проведению международных телевизионных трансляций.