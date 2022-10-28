Итоги успешного развития Тюменской области вошли в нацпроект ИРИ

Недавно в Тюмени была возведена четырехуровневая набережная вдоль реки Туры. Данный объект вошел в турмаршрут ЮНЕСКО. Набережная представляет собой несколько ярусов с гранитным основанием, зоной для пешеходных прогулок, а также смотровыми площадками и фонтаном. Три года назад начались работы по благоустройству левобережной части реки. В итоге реконструированы многие архитектурные памятники.