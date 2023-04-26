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Обработку Тюмени от клещей начнут 28 апреля

26 апреля 2023, 07:24
Фото: 1MI

В Тюмени с 28 апреля начнут обрабатывать зеленые зоны и кладбища от клещей

Акарицидную противоклещевую обработку тюменских скверов, парков, территорий загородных лагерей, кладбищ проведут в конце апреля.
Сюжет
Тюмень

В этом году традиционно акарицидные обработки на площади порядка 9 тысяч гектаров будут проведены в несколько этапов. 28 апреля стартует первый этап, сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени.

В ведомстве также напомнили, что для проведения обработки против клещей требуются благоприятные погодные условия, так как при условии дождливой погоды эффективности средств существенно снижается.

По данным синоптиков, в Тюмени 28 апреля ожидаются осадки в виде небольшого дождя в утренние часы и температура воздуха +7..+13. 29 и 30 апреля пройдут при переменной облачности. Термометры в эти покажут +9…+12.

Ранее «Наш Город» писал, что за последнюю неделю жертвами клещей стали более 280 жителей Тюменской области.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Клещи#Акарицидная обработка#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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