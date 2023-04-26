Обработку Тюмени от клещей начнут 28 апреля

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В этом году традиционно акарицидные обработки на площади порядка 9 тысяч гектаров будут проведены в несколько этапов. 28 апреля стартует первый этап, сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени.
В ведомстве также напомнили, что для проведения обработки против клещей требуются благоприятные погодные условия, так как при условии дождливой погоды эффективности средств существенно снижается.
По данным синоптиков, в Тюмени 28 апреля ожидаются осадки в виде небольшого дождя в утренние часы и температура воздуха +7..+13. 29 и 30 апреля пройдут при переменной облачности. Термометры в эти покажут +9…+12.
Ранее «Наш Город» писал, что за последнюю неделю жертвами клещей стали более 280 жителей Тюменской области.