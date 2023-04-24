287 тюменцев были укушены клещами за минувшую неделю

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области в этом году акарицидные обработки пройдут на территории площадью более девяти тысяч гектаров. От клещей обработают пришкольные территории, площадки у детских садов, медицинских и оздоровительных учреждений, детских лагерей, территории кладбищ. Начало работ запланировано на конец апреля.