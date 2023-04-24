287 тюменцев были укушены клещами за минувшую неделю

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Часто неприятных насекомых встречают в парках и скверах. Так, двое тюменок подхватили клеща в выходные в Гилевской роще.
«Мы были уверены, что там все уже обработано, но это не так. Гуляли там с собакой, а дома на диване заметили ползущего клеща. И непонятно, что с ним делать, вроде никого не укусил, но мали ли мы просто не заметили. Себя осмотрели, пса тоже, но клещ с дивана до сих пор не дает покоя», — рассказали «Нашему городу» тюменки.
Евгения Семенюк, заместитель главного врача инфекционной больницы, отмечает, что весной, перед выездом на природу, стоит удостовериться в том, обработана ли территория от вредителей.
«С началом весны во время пребывания на природе используйте специальную
одежду, акарицидные средства, гуляйте там, где проведена противоклещевая
обработка территории. Но эти меры не могут дать стопроцентной защиты. Поэтому самым эффективным методом борьбы против клещевого энцефалита является вакцинация», — подчеркивает она.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области в этом году акарицидные обработки пройдут на территории площадью более девяти тысяч гектаров. От клещей обработают пришкольные территории, площадки у детских садов, медицинских и оздоровительных учреждений, детских лагерей, территории кладбищ. Начало работ запланировано на конец апреля.