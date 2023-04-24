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В Тюмени пропал подросток, девушку ищут второй день. Фото

24 апреля 2023, 10:09
Фото: ПО "Белая Сова"

Поисковики второй день ищут девушку из Тюмени. Фото

В областной столице волонтёры ПО «Белая Сова» ищут Абидову Сивинчь Акобировну, 2006 года рождения. По данным поискового отряда, она ушла из дома 22 апреля.

Была одета в светлую куртку, джинсы, белую кепку. При ней была зелёная сумка. Девушке на вид 16-17 лет, рост около 160 сантиметров. Она худощавого телосложения, короткая стрижка.

Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (3452) 79-98-06 (отдел полиции №6).

Ранее «Наш город» сообщал, что бабушка Елена Осинцева пытается обжаловать постановление об отказе в розыске ее внучки. Девочке 5 лет, она осталась без попечения родителей.

Бабушка обращается во все возможные инстанции РФ, чтобы найти внучку
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека#Александр Мязин
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