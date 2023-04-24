В Тюмени пропал подросток, девушку ищут второй день. Фото

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Была одета в светлую куртку, джинсы, белую кепку. При ней была зелёная сумка. Девушке на вид 16-17 лет, рост около 160 сантиметров. Она худощавого телосложения, короткая стрижка.
Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (3452) 79-98-06 (отдел полиции №6).
Ранее «Наш город» сообщал, что бабушка Елена Осинцева пытается обжаловать постановление об отказе в розыске ее внучки. Девочке 5 лет, она осталась без попечения родителей.