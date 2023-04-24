nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Изображение материала

Пробок не будет? В Тюмени с 10 мая приступят к ремонту путепровода в районе Плеханово

24 апреля 2023, 04:53
Фото: ГУС ТО

В Тюмени с 10 мая приступят к ремонту путепровода в районе Плеханово

Ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе Плеханово начнут после майских праздников — с 10 мая. Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
Сюжет
Тюмень

По его словам, работы на ТКАД через Транссибирскую магистраль в районе улиц Интернациональной и Авторемонтной пройдут в шесть этапов. При этом дорожная организация планирует минимизировать негативные последствия из-за проводимых работ.

«Как минимум, две полосы в каждую будут постоянно работать. Это позволит избежать серьёзных сложностей», — отметил Павел Перевалов.

По его словам, на первом этапе подрядная организация начнёт демонтаж верхних слоёв дорожной одежды на внешней стороне ТКАД от Авторемонтной в направлении Московского тракта. При этом движение будет ограничено только на части правой полосы.

На втором этапе подрядчики приступят к ремонту середины проезжей части. По краям оставят достаточно места для проезда автотранспорта. Третьим этапом выполнят реконструкцию участка левой полосы.

Согласно контракту, на путепроводе будет заменен верхний слой дорожного покрытия, выполнены работы по заменен гидроизоляции и выравнивающего слоя путепровода. Также дорожники обновят ограждение моста.

Завершат ремонтные работы 31 августа 2023 года, до начала учебного года.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских микрорайонах, где ведется строительство школы и детских садов, построят новые дороги. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета.

#Общество#Новости тюмени#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Тюмень#Дороги#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Перекрытие#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Северное сияние озарило ночью Тюмень. Фото
Сегодня, 03:35
Готовимся к резкому потеплению. Но не сегодня
Сегодня, 01:35
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
21 апреля 07:42
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
22 апреля 10:47
В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек
22 апреля 10:09
Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры
22 апреля 12:06