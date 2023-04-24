Пробок не будет? В Тюмени с 10 мая приступят к ремонту путепровода в районе Плеханово

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
По его словам, работы на ТКАД через Транссибирскую магистраль в районе улиц Интернациональной и Авторемонтной пройдут в шесть этапов. При этом дорожная организация планирует минимизировать негативные последствия из-за проводимых работ.
«Как минимум, две полосы в каждую будут постоянно работать. Это позволит избежать серьёзных сложностей», — отметил Павел Перевалов.
По его словам, на первом этапе подрядная организация начнёт демонтаж верхних слоёв дорожной одежды на внешней стороне ТКАД от Авторемонтной в направлении Московского тракта. При этом движение будет ограничено только на части правой полосы.
На втором этапе подрядчики приступят к ремонту середины проезжей части. По краям оставят достаточно места для проезда автотранспорта. Третьим этапом выполнят реконструкцию участка левой полосы.
Согласно контракту, на путепроводе будет заменен верхний слой дорожного покрытия, выполнены работы по заменен гидроизоляции и выравнивающего слоя путепровода. Также дорожники обновят ограждение моста.
Завершат ремонтные работы 31 августа 2023 года, до начала учебного года.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских микрорайонах, где ведется строительство школы и детских садов, построят новые дороги. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета.