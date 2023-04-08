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В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор

8 апреля 2023, 06:59
Фото: 1MI

В Тюмени выделены допсредства из бюджета на строительство дорог в микрорайонах

Из бюджета Тюменской области выделены дополнительные денежные средства на ремонт, реконструкцию и строительство дорог в районах областной столицы, где ведутся работы по возведению школ и детских садов.
Сюжет
Тюмень

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на этой неделе, сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, в частности, допсредства выделены на строительство дорог на участке Ставропольской — от Московского тракта до ЖК «Тесла Парк». Сегодня там строители возводят новую школу на 1500 учащихся. Также будет проведен ремонт и строительство дорог на улице Анатолия Щиткова в Березняках, где завершаются работы по строительству детского сада.

В микрорайоне Тура построят новую дорогу на улице Стартовой — здесь идет строительство школы на 1500 мест, в микрорайоне Ямальский-2 новая дорога появится на улице Арктической.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в два раза выросли темпы строительства жилья. За два месяца было введено в эксплуатацию более 480 тысяч «квадратов».

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Строительство дорог#Бюджеты#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменская область
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