В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на этой неделе, сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
По его словам, в частности, допсредства выделены на строительство дорог на участке Ставропольской — от Московского тракта до ЖК «Тесла Парк». Сегодня там строители возводят новую школу на 1500 учащихся. Также будет проведен ремонт и строительство дорог на улице Анатолия Щиткова в Березняках, где завершаются работы по строительству детского сада.
В микрорайоне Тура построят новую дорогу на улице Стартовой — здесь идет строительство школы на 1500 мест, в микрорайоне Ямальский-2 новая дорога появится на улице Арктической.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в два раза выросли темпы строительства жилья. За два месяца было введено в эксплуатацию более 480 тысяч «квадратов».