В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор

По его словам, в частности, допсредства выделены на строительство дорог на участке Ставропольской — от Московского тракта до ЖК «Тесла Парк». Сегодня там строители возводят новую школу на 1500 учащихся. Также будет проведен ремонт и строительство дорог на улице Анатолия Щиткова в Березняках, где завершаются работы по строительству детского сада.