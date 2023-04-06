В Тюменской области темпы строительства жилья выросли почти в два раза

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По данным Тюменьстата, в январе–феврале 2023 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками было построено около 2 тысяч жилых домов. Прирост к 2022 году составляет 173,2%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года зарегистрировано около четырнадцати тысяч ипотечных сделок. Всего за два месяца этого года было принято более 178 тысяч решений об осуществлении кадастрового учета и регистрации прав.