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В Тюменской области темпы строительства жилья выросли почти в два раза

6 апреля 2023, 05:38
Фото: 1MI

Тюменская область в 2 раза увеличила темпы строительства жилья

Тюменская область практически в два раза нарастила темпы строительства жилья в этом году. За первые два месяца 2023 года застройщиками было возведено более 486 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года — 280 тысяч «квадратов».

По данным Тюменьстата, в январе–феврале 2023 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками было построено около 2 тысяч жилых домов. Прирост к 2022 году составляет 173,2%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года зарегистрировано около четырнадцати тысяч ипотечных сделок. Всего за два месяца этого года было принято более 178 тысяч решений об осуществлении кадастрового учета и регистрации прав.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дома#Строительство#Жилищное строительство#Тюменьстат#Тюменская область
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