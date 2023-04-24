Бизнесмены распродают кафе и рестораны в Тюмени

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Стоимость некоторых объектов бизнеса достигает 69 млн рублей. Некоторые владельцы бизнеса уехали из России.
«Среднемесячный оборот - 1 215 000 руб. Все финансовые показатели подтверждаются официально. Последний год бизнес работает в автономном режиме, так как собственник не живет в Тюмени», - сообщается в одном из объявлений по продаже бургерной в центре областной столицы.
Стоит отметить, что бизнес в сфере общественного питания один из самых сложных. Нередко точки общепита закрываются из-за снижения потока посетителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что сеть ресторанов «Горячий цех» (из Новосибирска) планирует открыться и в Тюмени в этом году.