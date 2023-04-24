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Бизнесмены распродают кафе и рестораны в Тюмени

24 апреля 2023, 11:28
Фото: 1MI

Тюменцы массово распродают кафе и рестораны

Тюменцы продают бизнес в сфере общепита. По данным сайта Авито, всего размещено более 2 100 предложений. Горожане продают фудтраки, кафе, кофейни самообслуживания и рестораны.

Стоимость некоторых объектов бизнеса достигает 69 млн рублей. Некоторые владельцы бизнеса уехали из России.

«Среднемесячный оборот - 1 215 000 руб. Все финансовые показатели подтверждаются официально. Последний год бизнес работает в автономном режиме, так как собственник не живет в Тюмени», - сообщается в одном из объявлений по продаже бургерной в центре областной столицы. 

Стоит отметить, что бизнес в сфере общественного питания один из самых сложных. Нередко точки общепита закрываются из-за снижения потока посетителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что сеть ресторанов «Горячий цех» (из Новосибирска) планирует открыться и в Тюмени в этом году.

Скоро в Тюмени откроется новый корейский ресторан, уже популярный в Екатеринбурге
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Бизнес#Шоу-бизнес
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