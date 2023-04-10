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Скоро в Тюмени откроется новый корейский ресторан, уже популярный в Екатеринбурге

10 апреля 2023, 10:13
Фото: 1MI

Стали известны сроки открытия корейского ресторана CHICKO в Тюмени

В Тюмени открытие ресторана CHICKO состоится в начале июня 2023 года. Об этом сообщили на странице социальной сети Вконтакте, в официальной группе ресторана.

Также домики Чико скоро откроются и в других городах России. В Челябинске посетителей будут жать уже с 21 апреля, в Астане — с 5 мая, в Ульяновске, Сургуте и Томске — тоже в июне, как и в нашем городе.

CHICKO — сеть корейских стритфуд-ресторанов. В Екатеринбурге работает с 3 февраля 2023 года. Как сообщали местные СМИ, в первый день его открытия у входа собралась большая очередь.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские рестораны не вошли в ТОП-100 лучших в стране. На 123-м месте оказался ресторан-музей холдинга «МаксиМ» «Чум».

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#Елена Чебоксарова#Ресторан#Ресторанный бизнес#Корейская кухня#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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