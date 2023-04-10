Скоро в Тюмени откроется новый корейский ресторан, уже популярный в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Также домики Чико скоро откроются и в других городах России. В Челябинске посетителей будут жать уже с 21 апреля, в Астане — с 5 мая, в Ульяновске, Сургуте и Томске — тоже в июне, как и в нашем городе.
CHICKO — сеть корейских стритфуд-ресторанов. В Екатеринбурге работает с 3 февраля 2023 года. Как сообщали местные СМИ, в первый день его открытия у входа собралась большая очередь.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские рестораны не вошли в ТОП-100 лучших в стране. На 123-м месте оказался ресторан-музей холдинга «МаксиМ» «Чум».