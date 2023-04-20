В пожаре на улице Комарова в Тюмени погибли 2 человека. Их убили

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
«Обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и его супруги. Согласно заключению эксперта, смерть мужчины и женщины носит криминальный характер. Установлен молодой человек, причастный к совершению указанного убийства. Им оказался 22-летний знакомый убитых», - сообщили представители СКР по Тюменской области.
Между семейной парой и молодым человеком произошел конфликт. Он взял металлическую трубу и ударил по голове мужчину и его жену. Они скончались на месте.
Ранее «Наш город» сообщал, что Андрей Колдараш совершил это преступление из-за личной неприязни.