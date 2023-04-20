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В пожаре на улице Комарова в Тюмени погибли 2 человека. Их убили

20 апреля 2023, 11:07
Фото: 1MI

Следователи нашли виновного в пожаре на Комарова в Тюмени. Здесь погибли 2 человека

Стали известны подробности смерти семьи в бытовом металлическом вагончике на улице Комарова. Всё произошло 17 апреля, в ночном пожаре погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
«Обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и его супруги.  Согласно заключению эксперта, смерть мужчины и женщины носит криминальный характер. Установлен молодой человек, причастный к совершению указанного убийства. Им оказался 22-летний знакомый убитых», - сообщили представители СКР по Тюменской области.

Между семейной парой и молодым человеком произошел конфликт. Он взял металлическую трубу и ударил по голове мужчину и его жену. Они скончались на месте.

Ранее «Наш город» сообщал, что Андрей Колдараш совершил это преступление из-за личной неприязни.

 

Молодого тюменца подозревают в убийстве двух человек на улице Комарова в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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