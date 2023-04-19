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Молодого тюменца подозревают в убийстве двух человек на улице Комарова в Тюмени

19 апреля 2023, 12:33
Фото: 1MI

В Тюмени 23-летнего тюменца обвиняют в двойном убийстве

Молодого тюменца обвиняют в двойном убийстве. По данным пресс-службы тюменских судов, всё произошло 17 апреля. Следователи полагают, что Андрей Колдараш совершил преступление из-за личной неприязни.

Он будет находиться в СИЗО до 16 июня.

«Около двух часов ночи 17 апреля 2023 года Колдараш, находясь в вагоне-бытовке у дома по улице Комарова, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к С. и Ф., в ходе ссоры с последними, вооружившись обрезком металлической трубы, жестоко их избил», -

Потерпевшие скончались на месте преступления. Вину в предъявленном обвинение Колдараш признал частично.

Ранее «Наш город» сообщил, что в апреле у пьяного тюменца изъяли машину Mazda.

У пьяного тюменца конфисковали автомобиль Mazda
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные
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