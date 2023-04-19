Молодого тюменца подозревают в убийстве двух человек на улице Комарова в Тюмени

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Он будет находиться в СИЗО до 16 июня.
«Около двух часов ночи 17 апреля 2023 года Колдараш, находясь в вагоне-бытовке у дома по улице Комарова, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к С. и Ф., в ходе ссоры с последними, вооружившись обрезком металлической трубы, жестоко их избил», -
Потерпевшие скончались на месте преступления. Вину в предъявленном обвинение Колдараш признал частично.
Ранее «Наш город» сообщил, что в апреле у пьяного тюменца изъяли машину Mazda.