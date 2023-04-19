Молодого тюменца подозревают в убийстве двух человек на улице Комарова в Тюмени

В Тюмени 23-летнего тюменца обвиняют в двойном убийстве

Молодого тюменца обвиняют в двойном убийстве. По данным пресс-службы тюменских судов, всё произошло 17 апреля. Следователи полагают, что Андрей Колдараш совершил преступление из-за личной неприязни.