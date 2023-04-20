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В мае тюменцы будут отдыхать 5 дней. Власти дали ответ по поводу продления праздников

20 апреля 2023, 13:50
Фото: 1MI

Власти дали ответ по поводу продления майских праздников в Тюменской области

По данным информцентра правительства Тюменской области, губернатор не может продлевать выходные дни. За данное решение могут проголосовать в Госдуме РФ.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил главам регионов увеличить количество выходных в мае. Предполагается, что они заменят праздничные дни после Нового года.

По данным РБК Тюмень, праздники прописаны в производственном календаре за 2023 год. Губернатор не может внести изменения в Трудовой кодекс РФ. В мае тюменцев ждёт дополнительный выходной только 8 числа.

В следующем месяце тюменцы отдохнут 1, 6, 7, 8 и 9 мая.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют.

Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют
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