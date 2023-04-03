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Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют

3 апреля 2023, 14:37
Фото: тг-канал администрации Тюмени

В Тюмени запланированы уличные лектории, квесты и салют на День Победы

Областная столица готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в ВОВ. В администрации Тюмени обсудили планы и мероприятия на 9 мая. Традиционно пройдёт торжественный парад с прохождением войск Тюменского гарнизона.

Запланированы уличные лектории, квесты по историческим объектам города. Тюмень украсят флагами и праздничными конструкциями.

«В школах уже проходят дни открытых дверей школьных музеев и музейных комнат, выездные передвижные выставки. Уникальный исторический фонд представлен в 14 музеях, 32 музейных комнатах и 17 комнатах боевой славы», - сообщает глава Тюмени Руслан Кухарук. 

В честь звания «Город трудовой доблести» салют в городе прогремит 1 мая. 9 числа - в честь Дня Победы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на последний звонок и в другие праздники не будут продавать алкоголь.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ВОВ#Ветераны ВОВ#Деньги#Дороги#Погода в Тюмени
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