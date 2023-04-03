Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Запланированы уличные лектории, квесты по историческим объектам города. Тюмень украсят флагами и праздничными конструкциями.
«В школах уже проходят дни открытых дверей школьных музеев и музейных комнат, выездные передвижные выставки. Уникальный исторический фонд представлен в 14 музеях, 32 музейных комнатах и 17 комнатах боевой славы», - сообщает глава Тюмени Руслан Кухарук.
В честь звания «Город трудовой доблести» салют в городе прогремит 1 мая. 9 числа - в честь Дня Победы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на последний звонок и в другие праздники не будут продавать алкоголь.