Фуат Сайфитдинов: депутаты одобрили отчет губернатора о работе правительства за 2022

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
«Я поставил задачу перед региональными органами власти и муниципальных образований, чтобы семья каждого участника военной операции находилась в фокусе нашего внимания», — обозначил глава региона.
Александр Моор обратил внимание, что регион оказывает помощь семьям военнослужащих: дети бесплатно питаются в школах, посещают кружки и секции, они первые в очереди в детские сады. Всего в регионе действует более 30 мер поддержки для родных и близких бойцов. Из областного бюджета мобилизованные и добровольцы получают единовременную поддержку в 100 000 рублей. Также в зону СВО регулярно отправляют дополнительное оборудование, снаряжение и инвентарь.
«Несмотря ни на что, экономическая ситуация в Тюменской области была стабильной и устойчивой. Более того, по многим направлениям она вернулась на траекторию роста. Об этом достаточно красноречиво говорили цифры и факты, представленные губернатором. В частности очень важна поддержка, которую оказывает регион во всех направлениях», — отметил председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.
В частности он отметил поддержку предприятий и организаций, средства на эти цели были выделены из областного бюджета в прошедшем году.
Тюменская область поддерживает тех, кто переехал в Тюменскую область из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Им предоставляют вещи первой необходимости, они обеспечиваются путевками детей в места отдыха, помогают с трудоустройством.
Губернатор подчеркнул, что главный итог работы правительства области это то, что население продолжает расти: в области проживает уже более миллиона шестисот тысяч человек. Фиксируется рекордный рост продолжительности жизни населения — более семидесяти трех с половиной лет. С каждым годом увеличивается число многодетных семей.
«Несмотря на все усилия недружественных стран, наша экономика выстояла. Да, было снижение по некоторым показателям, но мы оперативно реагировали на все вызовы», — сказал глава региона.
Отдельно губернатор отметил развитие нефтегазового кластера. В него входит 115 предприятий из 20 регионов России. Меры поддержки по продвижению продукции на зарубежные рынки увеличили экспорт продукции в 1,5 раза: за 2022 год он достиг 2,3 млрд долларов.
В этом году на птицефабрике «Боровская» завершится восстановление поголовья птицы, которое пошатнулось во время эпидемии куриного гриппа. Также в Ишимской области строится завод по глубокой переработке гороха и идет реконструкция птицефабрики «Пышминская».
«Продолжилась реализация инвестиционных проектов по строительству четвертой очереди тепличного комбината „ТюменьАгро“ в Тюменском районе и строительству», — рассказал Александр Моор.
Поддержка экономики по итогам года составила более 20 миллиардов рублей, объем инвестиций — 358 миллиардов. Рост составил 52 процента по сравнению с 2022-м.
Как подчеркнул губернатор, во всех населенных пунктах Тюменской области развивается дорожная инфраструктура.
«Поддержка из областного бюджета нашим хозяйствующим субъектам в виде различных преференций составила более 20 млрд рублей. Это колоссальная помощь вместе с той, что оказывало правительство Российской Федерации. Её получил и крупный, и средний, и малый бизнес. Благодаря этому по итогам года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10 процентов. Считаю, что это очень показательно», — подчеркнул Фуат Сайфитдинов.
Губернатор также сообщил, что в муниципальных образованиях области подъездными дорогами с твердым покрытием были обеспечены семь населенных пунктов Абатского, Вагайского, Викуловского и Ишимского районов. Также был реконструирован мост через реку Селезнёвка Викуловского района. В нормативное состояние приведен 351 км региональных автодорог.
Среди прочих достижений региона — газификация. В 2023 год к газоснабжению подключили почти 3 700 домовладений. Планируется подключение газопроводов к границам 34 садовых некоммерческих товариществ.
В области развивается молодежное движение. В Тюменской области в 2022 году работало 500 молодежных сообществ, прошло более 5 000 мероприятий. Около 200 000 человек — их участники. Публикации молодежи в интернете просмотрели 42 миллиона человек.
Комментируя выступление Александра Моора, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов сказал, что отчет был одобрен депутатами единогласно и все законодатели дали высокую оценку работе правительства в 2022 году.
«Главная задача, которая была решена правительством региона, — это то, что сохранились рабочие места, сохранился реальный уровень доходов людей, безработица в этот непростой период сокращалась. Это большая победа. Я считаю, что во всех успехах огромная заслуга правительства Тюменской области, которое оперативно реагировало на все негативные изменения. Кроме того, большое значение имело конструктивное взаимодействие органов государственной власти и муниципалитетов и то, что наши общественные институты, наши граждане поддерживали принимаемые решения», — резюмировал Фуат Сайфитдинов.