Фуат Сайфитдинов: депутаты одобрили отчет губернатора о работе правительства за 2022

Александр Моор обратил внимание, что регион оказывает помощь семьям военнослужащих: дети бесплатно питаются в школах, посещают кружки и секции, они первые в очереди в детские сады. Всего в регионе действует более 30 мер поддержки для родных и близких бойцов. Из областного бюджета мобилизованные и добровольцы получают единовременную поддержку в 100 000 рублей. Также в зону СВО регулярно отправляют дополнительное оборудование, снаряжение и инвентарь.