nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Изображение материала

У пьяного тюменца конфисковали автомобиль Mazda

19 апреля 2023, 10:21
Фото: ГИБДД

У тюменца изъяли машину Mazda за неоднократное вождение в нетрезвом виде

У тюменца конфисковали автомобиль Mazda за управление машиной состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Он уже неоднократно привлекался за «пьяное вождение».
«В феврале 2023 г. мужчина, будучи лишенным водительских прав за „пьяное вождение“, вновь в состоянии опьянения управлял автомобилем „MAZDA FAMILIA“ в Сладковском районе», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Тюменцу назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Также мужчину на 2 года лишили водительских прав.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск зафиксирован всплеск смертельных ДТП.

На федеральной трассе зафиксирован всплеск смертельных ДТП
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД
Подпишитесь
«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской
Сегодня, 06:46
«Страшно, очень страшно»: тюменцев с утра напугали выстрелы
Сегодня, 07:14
«Дорога ужаса»: тюменцы ходят на работу по сорванным мосткам
Сегодня, 02:17
Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ
Сегодня, 06:06
«Рябцев vs Кухарук»: общественник судится с главой города
Сегодня, 09:03
Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов
Сегодня, 03:32