У пьяного тюменца конфисковали автомобиль Mazda

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
«В феврале 2023 г. мужчина, будучи лишенным водительских прав за „пьяное вождение“, вновь в состоянии опьянения управлял автомобилем „MAZDA FAMILIA“ в Сладковском районе», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Тюменцу назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Также мужчину на 2 года лишили водительских прав.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск зафиксирован всплеск смертельных ДТП.