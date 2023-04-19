У пьяного тюменца конфисковали автомобиль Mazda

У тюменца изъяли машину Mazda за неоднократное вождение в нетрезвом виде

У тюменца конфисковали автомобиль Mazda за управление машиной состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Он уже неоднократно привлекался за «пьяное вождение».