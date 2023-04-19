На федеральной трассе зафиксирован всплеск смертельных ДТП

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
«За 2023 год здесь в 11 ДТП 5 человек погибли и 13 человек были травмированы. Автоинспекторы из Тюмени оказывают помощь территориальному подразделению Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность дорожного движения на аварийных участках трассы», — сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
В случае выявления нарушений на месте, инспекторы проводят с водителями профилактические беседы и информируют об опасности участка, напоминая о том, почему необходимо соблюдать скоростной режим.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменская область вошла в десятку регионов с высочайшими показателями аварийности на дорогах.