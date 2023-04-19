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На федеральной трассе зафиксирован всплеск смертельных ДТП

19 апреля 2023, 04:11
Фото: 1MI

На федеральной трассе в Тюменской области в 11 ДТП погибли 5 человек

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области теперь дежурят по три наряда взвода ГИБДД, в связи с опасным ростом аварийности.
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ДТП
«За 2023 год здесь в 11 ДТП 5 человек погибли и 13 человек были травмированы. Автоинспекторы из Тюмени оказывают помощь территориальному подразделению Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность дорожного движения на аварийных участках трассы», — сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

В случае выявления нарушений на месте, инспекторы проводят с водителями профилактические беседы и информируют об опасности участка, напоминая о том, почему необходимо соблюдать скоростной режим.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменская область вошла в десятку регионов с высочайшими показателями аварийности на дорогах.

#Алиса Вернер#ДТП#Автомобилисты#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Тюмень#Тюменская область
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