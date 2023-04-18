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Вторичный рынок недвижимости в Тюмени пополнился новостройками прошлых лет

18 апреля 2023, 04:21
Фото: 1MI

Вторичный рынок в Тюмени пополнился новостройками 2022 года

В Тюмени растет число выставленных на продажу квартир. На вторичном рынке увеличение предложений составило 6,1% по сравнению с декабрем 2022 года, причем за счет «вчерашних новостроек», возведенных в прошлом году.
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Тюмень

В новостройках на продажу выставлено более 17,6 тысяч квартир — рост предложений по отношению к декабрю 2022 года составил 9,1%.

При этом стоимость квадратного места и на первичном и на вторичном рынках недвижимости увеличилась на 1,9% — до 112,6 и 107,7 тысяч рублей соответственно.

По прогнозам специалистов, в ближайший квартал тенденции роста объема предложения на рынке недвижимости сохранится, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области рост цен на квартиры на вторичном рынке в с начала этого года составил 400 тысяч рублей. Средняя стоимость возросла до 4,6 миллиона рублей.

 

#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Покупка-продажа#Покупательский спрос#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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