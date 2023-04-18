Вторичный рынок недвижимости в Тюмени пополнился новостройками прошлых лет

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:47
В новостройках на продажу выставлено более 17,6 тысяч квартир — рост предложений по отношению к декабрю 2022 года составил 9,1%.
При этом стоимость квадратного места и на первичном и на вторичном рынках недвижимости увеличилась на 1,9% — до 112,6 и 107,7 тысяч рублей соответственно.
По прогнозам специалистов, в ближайший квартал тенденции роста объема предложения на рынке недвижимости сохранится, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области рост цен на квартиры на вторичном рынке в с начала этого года составил 400 тысяч рублей. Средняя стоимость возросла до 4,6 миллиона рублей.