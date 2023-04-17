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Минцифры: повестки через Госуслуги не рассылают, электронного реестра сейчас нет

17 апреля 2023, 16:43
Фото: 1MI

Никаких повесток в военкомат сейчас не рассылают

Минцифры не видит оснований для рассылки электронных повесток через Госуслуги. В законе о цифровизации воинского учёта не указано, что их нужно направлять через официальный портал.
«Способы направления повесток установит Правительство отдельным актом. Документ еще не принят», - сообщают представители Минцифры РФ.

Портал Госуслуги может быть использован для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер.

Подчёркивается, что электронный реестре повесток ещё не создан и не работает.

Ранее «Наш город» сообщал, что повестки будут рассылать через Госулсуги. Об этом, в частности, шла речь при принятии законопроекта о цифровизации воинского учёта в Госдуме 12 апреля.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Военные#Призыв#Военный призыв#Дороги#Александр Мязин
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