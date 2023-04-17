Минцифры: повестки через Госуслуги не рассылают, электронного реестра сейчас нет

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
«Способы направления повесток установит Правительство отдельным актом. Документ еще не принят», - сообщают представители Минцифры РФ.
Портал Госуслуги может быть использован для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер.
Подчёркивается, что электронный реестре повесток ещё не создан и не работает.
Ранее «Наш город» сообщал, что повестки будут рассылать через Госулсуги. Об этом, в частности, шла речь при принятии законопроекта о цифровизации воинского учёта в Госдуме 12 апреля.