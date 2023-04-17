Тюменский юрист рассказал о «подводных камнях» электронных повесток

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
«Я, как юрист, который работает с призывниками и мобилизованными, уверен, что новый закон об электронных повестках очень сложно будет исполнить. Сейчас не особо понятно, как эти повестки они будут направляться, какие будут технические возможности у военкоматов? Известно, что некоторые военкоматы на сегодняшний день вовсе не имеют доступа в интернет в связи с секретностью этих объектов», — рассказывает тюменский юрист Роман Матвеев.
Он также указывает на имеющееся противоречие, так как в положении единой системе межведомственного электронного взаимодействия есть важная оговорка.
«Пояснения, касательно этого постановления, недавно давал Верховный суд РФ. Если человек в течение 7 дней не входил в систему, то уведомление не считается полученным. Так, если гражданин не будет заходить на сайт „Госуслуг“ в течение 7-ми дней, то и повестка не должна считаться врученной, ибо это будет противоречить действующему постановлению. У меня недавно был аналогичный случай, разбирались с уведомлением от ГИБДД, но механика одна и та же», — объясняет Матвеев.
Вдобавок, у некоторых граждан РФ есть два, а то и три аккаунта на «Госуслугах». И встанет вопрос, что делать, если на один аккаунт повестка пришла, но человек пользуется другим? По словам Матвеева, в этом законе больше вопросов, чем ответов.
«Считаю, что закон нарушает многие нормы и положения, а также переоценивает технические возможности. Полагаю, что он слабо продуман и с его реализацией возникнет очень много вопросов», — заключил юрист.
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