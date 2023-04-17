Тюменский юрист рассказал о «подводных камнях» электронных повесток

Вдобавок, у некоторых граждан РФ есть два, а то и три аккаунта на «Госуслугах». И встанет вопрос, что делать, если на один аккаунт повестка пришла, но человек пользуется другим? По словам Матвеева, в этом законе больше вопросов, чем ответов.