nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Изображение материала

Депздрав сообщил, сколько тюменцев обратилось за медпомощью в Пасху

17 апреля 2023, 07:39
Фото: 1MI

Тюменские врачи рассказали о количестве входящих вызовов в диспетчерскую за выходные

Врачи и фельдшеры скорой помощи в период с 15 по 16 апреля оказали медицинскре услуги 1023 тюменцам, среди них было госпитализировано 492 пациента. Информация об этом появилась в telegram-канале областного Здравоохранения.
Сюжет
Тюмень

За два дня с 8.00 до 21.00 в поликлинику поступило 835 вызовов. К счастью, состояние больных угрозы для их жизни не представляли.  Пациенты обращались к врачам с такими недугами, как повышенное артериальное давление, боль в поясничном отделе, температура.

Более 80 заболевших получили консультации от специалистов оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих прибытия скорой.

Ранее «Наш город» писал, что в 2020 году тюменские врачи провели пациентке операцию, в результате которой нанесли вред её здоровью. На них заведено уголовное дело.

 

Читайте также:
На тюменских врачей завели уголовное дело за проведение опасной операции
#Департамент здравоохранения#Больные#Пациенты#Тюменская область#Тюмень#Общество#Тюменцы#Елена Чебоксарова
Подпишитесь
Итоги недели: приезд Мишустина, электронные повестки, межвузовский кампус в Тюмени
Вчера, 09:44
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Вырастим осетра вместе!
Сегодня, 04:35
Тюменский юрист рассказал о «подводных камнях» электронных повесток
Сегодня, 09:55
Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток
Сегодня, 07:31
Тюменцы смогут увидеть редчайший звездопад: когда и где
15 апреля 07:49