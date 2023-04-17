Депздрав сообщил, сколько тюменцев обратилось за медпомощью в Пасху

За два дня с 8.00 до 21.00 в поликлинику поступило 835 вызовов. К счастью, состояние больных угрозы для их жизни не представляли. Пациенты обращались к врачам с такими недугами, как повышенное артериальное давление, боль в поясничном отделе, температура.