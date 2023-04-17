Депздрав сообщил, сколько тюменцев обратилось за медпомощью в Пасху

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
За два дня с 8.00 до 21.00 в поликлинику поступило 835 вызовов. К счастью, состояние больных угрозы для их жизни не представляли. Пациенты обращались к врачам с такими недугами, как повышенное артериальное давление, боль в поясничном отделе, температура.
Более 80 заболевших получили консультации от специалистов оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих прибытия скорой.
Ранее «Наш город» писал, что в 2020 году тюменские врачи провели пациентке операцию, в результате которой нанесли вред её здоровью. На них заведено уголовное дело.