Небольшое потепление ожидается сегодня в Тюменской области

Вечером 13 апреля в Тюменской области резко похолодало и пошел снег. На дорогах образовался гололед, из-за которого в ночь с четверга на пятницу произошло 6 ДТП, участок трассы Тюмень – Ханты-Мансийск был на время перекрыт. Также взлетели цены на услуги такси. Утром 14 апреля 15-минутная поездка стоила 900рублей.