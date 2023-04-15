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Небольшое потепление ожидается сегодня в Тюменской области

15 апреля 2023, 01:47

Днем 15 апреля в Тюмени обещают +6 градусов

Небольшое потепление ожидается сегодня в Тюменской области: днем столбики термометров покажут +4…+6 градусов. По данным Gismeteo, будет солнечно, осадков не ожидается.
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Тюмень

Весь день 15 апреля будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду. К вечеру появятся тучи, но они не принесут осадков. Ночью похолодает до -9.

Завтра, 16 апреля, синоптики обещают региону до +6, будет переменная облачность без осадков.

Вечером 13 апреля в Тюменской области резко похолодало и пошел снег. На дорогах образовался гололед, из-за которого в ночь  с четверга на пятницу произошло 6 ДТП, участок трассы Тюмень – Ханты-Мансийск был на время перекрыт.  Также взлетели цены на услуги такси. Утром 14 апреля 15-минутная поездка стоила 900рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что теплая погода вернется в Тюмень только на следующей неделе – в среду.

Теплая погода вернется в Тюмень только на следующей неделе
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#Олеся Киреева#Прогноз#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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