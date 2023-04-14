Теплая погода вернется в Тюмень только на следующей неделе

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
До конца этой недели синоптики обещают днём до + 4 градусов, осадков не ожидается. Только в следующую среду потеплеет до + 12. Предполагается, что до конца месяца дневная температура составит от + 11 до + 14 градусов. Влажность воздуха около 39%.
Вчера Тюмень накрыла метель, температура воздуха снизилась с + 14 до – 4 градусов. По данным «Нашего города», на дорогах образовался гололёд, это вызвало пробки и повышение цен на услуги перевозчиков. 15 апреля в областной столице ожидается до + 3 градусов.