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Updated Сегодня, 12:44

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Теплая погода вернется в Тюмень только на следующей неделе

14 апреля 2023, 12:38
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет только через 5 дней

В областную столицу тепло вернётся только на следующей неделе. По данным Гисметео, северный ветер сменит направление только 18 апреля, температура воздуха начнёт повышаться.

До конца этой недели синоптики обещают днём до + 4 градусов, осадков не ожидается. Только в следующую среду потеплеет до + 12. Предполагается, что до конца месяца дневная температура составит от + 11 до + 14 градусов. Влажность воздуха около 39%.

Вчера Тюмень накрыла метель, температура воздуха снизилась с + 14 до – 4 градусов. По данным «Нашего города», на дорогах образовался гололёд, это вызвало пробки и повышение цен на услуги перевозчиков. 15 апреля в областной столице ожидается до + 3 градусов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Погода в Тюмени
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