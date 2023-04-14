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Поисковики разыскивают пропавшего молодого тюменца. Фото

14 апреля 2023, 10:45
Фото: Белая Сова

В Тюменской области разыскивают молодого тюменца. Фото

Поисковый отряд «Белая Сова» сообщил о розыске Поспелова Юрия Геннадьевича, 1997 года рождения. Молодой человек не связывался с родственниками с 31 декабря прошлого года.

Он живёт в селе Дубровное Ярковского района.

«На вид 25-30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмные», - сообщили волонтёры ПО «Белая Сова».

Родственники мужчины не знают, как он был одет в момент пропажи. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (34531) 25-4-93 (дежурная часть).

Ранее «Наш город» сообщал, что 3 апреля пропала 72-летняя тюменка. Через сутки её удалось найти, с неё всё хорошо.

В Тюмени уже сутки родственники и полиция ищут пожилую женщину. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Поиск#Поиск человека#Поиск очевидцев
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