Поисковики разыскивают пропавшего молодого тюменца. Фото

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Он живёт в селе Дубровное Ярковского района.
«На вид 25-30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмные», - сообщили волонтёры ПО «Белая Сова».
Родственники мужчины не знают, как он был одет в момент пропажи. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (34531) 25-4-93 (дежурная часть).
Ранее «Наш город» сообщал, что 3 апреля пропала 72-летняя тюменка. Через сутки её удалось найти, с неё всё хорошо.