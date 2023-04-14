Мишустин пообещал выделить Тюменской области деньги на медтехнику

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 05:16
Соответствующее поручение о выделении дополнительных денежных средств планирует дать министерству здравоохранения России премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он заявил накануне во время встречи с губернатором региона Александром Моором, сообщили в пресс-службе правительства России.
Денежные средства пойдут на приобретение 4 передвижных автомобильных комплексов для жителей отдаленных населенных пунктов и диагностического оборудования.
По словам губернатора Моора, в Тюменской области с 2021 года реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на пять лет. Сумма финансирования составляет 5,6 миллиардов рублей.
В целом по этой программе запланировано строительство двух поликлиник, 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий. В 35 медицинских помещениям проведут ремонт. Запланирована покупка больше 2 тысяч единиц медицинского оборудования.
Ранее «Наш Город» писал, что автопарк тюменского хосписа пополнился новым автомобилем LADA Niva Travel. На покупку машины было выделено более 1,3 миллиона рублей.