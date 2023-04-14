Мишустин пообещал выделить Тюменской области деньги на медтехнику

Соответствующее поручение о выделении дополнительных денежных средств планирует дать министерству здравоохранения России премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он заявил накануне во время встречи с губернатором региона Александром Моором, сообщили в пресс-службе правительства России.