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Мишустин пообещал выделить Тюменской области деньги на медтехнику

14 апреля 2023, 04:21
Фото: 1MI

Тюменская область получит дополнительное финансирование на покупку медоборудования

Тюменская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета на покупку медицинского оборудования для муниципальных больниц и поликлиник.
Сюжет
Тюмень

Соответствующее поручение о выделении дополнительных денежных средств планирует дать министерству здравоохранения России премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он заявил накануне во время встречи с губернатором региона Александром Моором, сообщили в пресс-службе правительства России.

Денежные средства пойдут на приобретение 4 передвижных автомобильных комплексов для жителей отдаленных населенных пунктов и диагностического оборудования.

По словам губернатора Моора, в Тюменской области с 2021 года реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на пять лет. Сумма финансирования составляет 5,6 миллиардов рублей.

В целом по этой программе запланировано строительство двух поликлиник, 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий. В 35 медицинских помещениям проведут ремонт. Запланирована покупка больше 2 тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее «Наш Город» писал, что автопарк тюменского хосписа пополнился новым автомобилем LADA Niva Travel. На покупку машины было выделено более 1,3 миллиона рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Медучреждения#Деньги#Финансирование#Тюмень#Тюменская область#Михаил Мишустин#Александр Моор
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