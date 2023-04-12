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В Тюменской области строят уникальный завод за 6,7 миллиардов рублей

12 апреля 2023, 06:31
Фото: 1MI

В Тюменской области построят уникальный завод стоимостью 6,7 миллиардов рублей

В Тюменской области начались работы по строительству уникального завода по глубокой переработке гороха. На возведение производства инвестор, ГК Агрохолдинг «Юбилейный», планирует потратить 6,7 миллиардов рублей.
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Тюмень

По словам гендиректора ГК «Юбилейный» Сергея Мамонтова, завод «ПРОТЕИНСИБ» станет первым и единственным в России, где будут применять такую технологию переработки гороха. Масштаб реализуемого проекта предусматривает 5,5% от мирового производства продуктов глубокой переработки гороха и экспорт до 50% объема продукции.

По планам, все строительные работы будут завершены через четыре года- в 2027 году. К 2029 году завод должен будет выйти на полную мощность работы и производить порядка 70 тысяч тонн продукции в год, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский электромеханический завод попал в санкционный список Украины. Санкции в отношении предприятия введены на десять лет.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Производство#Завод#Переработка#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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