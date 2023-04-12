В Тюменской области строят уникальный завод за 6,7 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
По словам гендиректора ГК «Юбилейный» Сергея Мамонтова, завод «ПРОТЕИНСИБ» станет первым и единственным в России, где будут применять такую технологию переработки гороха. Масштаб реализуемого проекта предусматривает 5,5% от мирового производства продуктов глубокой переработки гороха и экспорт до 50% объема продукции.
По планам, все строительные работы будут завершены через четыре года- в 2027 году. К 2029 году завод должен будет выйти на полную мощность работы и производить порядка 70 тысяч тонн продукции в год, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский электромеханический завод попал в санкционный список Украины. Санкции в отношении предприятия введены на десять лет.