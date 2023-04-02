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Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Тюменский электромеханический завод попал под санкции Украины

2 апреля 2023, 03:55
Фото: Zelenskiy / Official

Тюменский завод попал под санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский накануне ввел санкции против государственных структур и спецслужб Российской Федерации, а так же их руководителей.
Сюжет
Тюмень
«Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это должностные лица государства-агрессора, его ВПК — сотни компаний. И коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах», — сообщил Зеленский в своем тг-канале.

В санкционный список Зеленского вошел Тюменский электромеханический завод, который производит комплектующие детали и узлы, которые используются в машиностроении, самолетостроении. Санкции введены на 10 лет.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, санкции предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что Владимир Зеленский ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова. Ему запрещено въезжать на территорию Украины в течение 50 лет.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Завод#Запрет#Украина#Тюмень#Тюменская область
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