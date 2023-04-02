Тюменский электромеханический завод попал под санкции Украины

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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«Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это должностные лица государства-агрессора, его ВПК — сотни компаний. И коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах», — сообщил Зеленский в своем тг-канале.
В санкционный список Зеленского вошел Тюменский электромеханический завод, который производит комплектующие детали и узлы, которые используются в машиностроении, самолетостроении. Санкции введены на 10 лет.
Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, санкции предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что Владимир Зеленский ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова. Ему запрещено въезжать на территорию Украины в течение 50 лет.