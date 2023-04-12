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Тюменцы получат повестки в военкоматы через «Госуслуги»

12 апреля 2023, 11:59
Фото: 1MI

Жители Тюменской области получат повестки в военкоматы через портал «Госуслуги»

Тюменцы получат электронные повестки в военкомат через личный кабинет на «Госуслугах». Вчера депутаты Госдумы приняли поправки в законопроект, который регламентирует электронные повестки.

Будет создан специальный реестр. Электронная повестка считается врученной сразу после попадания в него. Если призывник не придёт в военкомат, то через 20 дней против него вводится ряд ограничений: запрет на выезд из страны и на использование автомобиля. Также уклонисты не смогут продать недвижимость, зарегистрировать ИП или взять кредит в банке.

Теперь военкоматы могут сами ставить граждан на учет без личной явки. Тем, кто не зарегистрирован в «Госуслугах» придут письма с уведомлениями.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Госдуме РФ депутаты за сутки рассмотрели введение новых правил получения повесток.

В Госдуме РФ депутаты рассмотрят введение новых правил получения повесток
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Военные#Призыв#Военный призыв#Дороги
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