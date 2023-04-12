Тюменцы получат повестки в военкоматы через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Будет создан специальный реестр. Электронная повестка считается врученной сразу после попадания в него. Если призывник не придёт в военкомат, то через 20 дней против него вводится ряд ограничений: запрет на выезд из страны и на использование автомобиля. Также уклонисты не смогут продать недвижимость, зарегистрировать ИП или взять кредит в банке.
Теперь военкоматы могут сами ставить граждан на учет без личной явки. Тем, кто не зарегистрирован в «Госуслугах» придут письма с уведомлениями.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Госдуме РФ депутаты за сутки рассмотрели введение новых правил получения повесток.