Тюменцы получат повестки в военкоматы через «Госуслуги»

Будет создан специальный реестр. Электронная повестка считается врученной сразу после попадания в него. Если призывник не придёт в военкомат, то через 20 дней против него вводится ряд ограничений: запрет на выезд из страны и на использование автомобиля. Также уклонисты не смогут продать недвижимость, зарегистрировать ИП или взять кредит в банке.