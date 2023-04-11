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В Госдуме РФ депутаты рассмотрят введение новых правил получения повесток

11 апреля 2023, 11:22
Фото: 1MI

Новые правила получения повесток рассмотрят в Госдуме

В Госдуме РФ сегодня депутаты рассмотрят новые правила получения повесток для явки в военкомат. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов уже заявил, что изменения коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

Законопроект о цифровизации воинского учета пока не принят.

В поправках предлагается установить правила при рассылке электронных оповещений от военкомата. Они будут дублировать бумажные повестки.

«Электронные оповещения и бумажные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок», - сообщают РИА Новости.

Повестка считается врученной гражданину через семь дней после ее размещения в реестре повесток.

Данные для ведения воинского учета будет предоставлять налоговая.

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#Александр Мязин#Общество#Призыв#Военный призыв#Тюменцы
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