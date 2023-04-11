В Госдуме РФ депутаты рассмотрят введение новых правил получения повесток

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Законопроект о цифровизации воинского учета пока не принят.
В поправках предлагается установить правила при рассылке электронных оповещений от военкомата. Они будут дублировать бумажные повестки.
«Электронные оповещения и бумажные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок», - сообщают РИА Новости.
Повестка считается врученной гражданину через семь дней после ее размещения в реестре повесток.
Данные для ведения воинского учета будет предоставлять налоговая.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в соцсетях рекламируют службу по контракту для женщин.