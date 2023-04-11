В Госдуме РФ депутаты рассмотрят введение новых правил получения повесток

Новые правила получения повесток рассмотрят в Госдуме

В Госдуме РФ сегодня депутаты рассмотрят новые правила получения повесток для явки в военкомат. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов уже заявил, что изменения коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.