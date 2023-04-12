Телефонные мошенники похитили у тюменцев более 20 млн рублей всего за одну неделю

В Тюменской области от рук мошенников пострадали 69 жителей

В период с 3 по 9 апреля 2023 года жертвами интернет- и телефонных мошенников стало 69 жителей региона: в общей сумме у них украли свыше 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры.