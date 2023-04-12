Телефонные мошенники похитили у тюменцев более 20 млн рублей всего за одну неделю

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Аферисты обманывают доверчивых граждан через социальные сети, сайты объявлений, предлагают сделать вклад в мнимую инвестиционную деятельность.
Одна из самых популярных мошеннических схем — звонок от сотрудника Банка РФ: в ходе телефонного разговора тюменцу сообщают, что с его лицевого счета пытаются списать деньги, и чтобы это предотвратить, предлагают перевести всю имеющуюся сумму на «безопасный счет».
Таким способом у одной из местных жительниц за минувшую неделю похитили 6, 6 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал, что мошенник за один день украл у трех пенсионерок около полумиллиона рублей.