nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Изображение материала

Телефонные мошенники похитили у тюменцев более 20 млн рублей всего за одну неделю

12 апреля 2023, 08:29
Фото: 1MI

В Тюменской области от рук мошенников пострадали 69 жителей

В период с 3 по 9 апреля 2023 года жертвами интернет- и телефонных мошенников стало 69 жителей региона: в общей сумме у них украли свыше 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры.

Аферисты обманывают доверчивых граждан через социальные сети, сайты объявлений, предлагают сделать вклад в мнимую инвестиционную деятельность.

Одна из самых популярных мошеннических схем — звонок от сотрудника Банка РФ: в ходе телефонного разговора тюменцу сообщают, что с его лицевого счета пытаются списать деньги, и чтобы это предотвратить, предлагают перевести всю имеющуюся сумму на «безопасный счет».

Таким способом у одной из местных жительниц за минувшую неделю похитили 6, 6 млн рублей.

Ранее «Наш город» писал, что мошенник за один день украл у трех пенсионерок около полумиллиона рублей.

Читайте также:
«Ваш родственник попал в ДТП»: мошенники за один день развели сразу трех пенсионерок
#Елена Чебоксарова#Мошенники#Деньги#Общество#Тюменцы#Обман#Новости тюмени
Подпишитесь
За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды
Сегодня, 08:18
Что заставило Вячеслава Фисенко убить 4-месячную дочь
Вчера, 10:58
В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин
Вчера, 05:35
В Тобольске разгорается конфликт между выходцами из Узбекистана и Таджикистана
Вчера, 10:01
Кто из звезд родился в Тюменской области
Сегодня, 09:46
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07