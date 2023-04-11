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«Ваш родственник попал в ДТП»: мошенники за один день развели сразу трех пенсионерок

11 апреля 2023, 14:46
Фото: 1MI

В Тюменской области 21-летний тоболяк украл у пенсионерок около полумиллиона рублей

В Тюменской области в один и тот же день в полицию обратились сразу три пожилые женщины. Они сообщили, что отдали незнакомому мужчине все свои сбережения, которые якобы были нужны для правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Сюжет
ДТП

Как пояснили пенсионерки, ранее им поступил звонок от незнакомца, который для каждой представился родственником и сообщил, что спровоцировал ДТП. Чтобы избежать тяжких последствий, «родственник» попросил передать ему миллион рублей через курьера.

Напуганные женщины выполнили его просьбу: 72-летняя пенсионерка передала 50 тысяч рублей, 80-летняя — 100 тысяч рублей, а 85-летняя отдала свыше 300 тысяч.

Следователям удалось оперативно установить «личность» курьера: им оказался 21-летний безработный тоболяк. Ранее он судим не был.

Молодой человек признал вину и рассказал, что предложение подработать таким способом поступило ему в социальных сетях: тоболяку обещали платить 10% от прибыли, полученной с доверечивых горожан.

По данному факту возбуждено уголовное дело, молодого человека могут посадить в тюрьму на 6 лет. Предварительное расследование в настоящее время продолжается.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам в мессенджеры отправляют сообщения о наборе сотрудников в партию КПРФ и предлагают им принять участие в выборах, отправив при этом свои персональнве данные. В партии ответили, что представители фракции никому не отправляли подобных сообщений.

 

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Мошенники
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