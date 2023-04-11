«Ваш родственник попал в ДТП»: мошенники за один день развели сразу трех пенсионерок

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Как пояснили пенсионерки, ранее им поступил звонок от незнакомца, который для каждой представился родственником и сообщил, что спровоцировал ДТП. Чтобы избежать тяжких последствий, «родственник» попросил передать ему миллион рублей через курьера.
Напуганные женщины выполнили его просьбу: 72-летняя пенсионерка передала 50 тысяч рублей, 80-летняя — 100 тысяч рублей, а 85-летняя отдала свыше 300 тысяч.
Следователям удалось оперативно установить «личность» курьера: им оказался 21-летний безработный тоболяк. Ранее он судим не был.
Молодой человек признал вину и рассказал, что предложение подработать таким способом поступило ему в социальных сетях: тоболяку обещали платить 10% от прибыли, полученной с доверечивых горожан.
По данному факту возбуждено уголовное дело, молодого человека могут посадить в тюрьму на 6 лет. Предварительное расследование в настоящее время продолжается.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам в мессенджеры отправляют сообщения о наборе сотрудников в партию КПРФ и предлагают им принять участие в выборах, отправив при этом свои персональнве данные. В партии ответили, что представители фракции никому не отправляли подобных сообщений.