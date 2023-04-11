«Ваш родственник попал в ДТП»: мошенники за один день развели сразу трех пенсионерок

В Тюменской области 21-летний тоболяк украл у пенсионерок около полумиллиона рублей

В Тюменской области в один и тот же день в полицию обратились сразу три пожилые женщины. Они сообщили, что отдали незнакомому мужчине все свои сбережения, которые якобы были нужны для правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

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