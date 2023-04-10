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Острожно, фейк! Вместо работы на выборах тюменцы сливают свои данные мошенникам

10 апреля 2023, 09:18
Фото: 1MI

В Тюмени собирают персональные данные прикрываясь выборами

Тюменцы получили в мессенджеры сообщения о наборе членов избирательных комиссии от партии КПРФ. Для начала предлагается отправить свои личные данные, вплоть до заверенной трудовой книжки. По телефонам звонить нельзя, только писать. В партии КПРФ опровергли, что ищут работников.
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Тюмень

По заверению Тамары Казанцевой штат уже давно укомплектован и никаких сообщений представители их фракции никуда не отправляли.

«Это не наша заявка на поиск членов УИК. Мы уже всех собрали, у нас свои люди, все документы мы начинаем подавать с 12 апреля. Поэтому не присылайте никаких данных по этому объявлению, к нам они никакого отношения не имеют. Это самый настоящий фейк», — прокомментировала «Нашему городу» первый секретарь Тюменского областного комитета КПРФ Тамара Казанцева.

15 апреля 2023 г начинается предвыборная компания. Осенью жители области будут выбирать 36 депутатов в городскую Думу и губернатора области.

Ранее «Наш город» писал, что из-за подготовки к осенним выборам тюменских чиновников попросили не брать отпуск летом.

Фото: Такие сообщения получают тюменцы
Тюменских чиновников попросили не брать отпуск летом из-за выборов губернатора
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#Елена Литвиненко#Выборы#Выборы губернатора#КПРФ#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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