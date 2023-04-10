Острожно, фейк! Вместо работы на выборах тюменцы сливают свои данные мошенникам

В Тюмени собирают персональные данные прикрываясь выборами

Тюменцы получили в мессенджеры сообщения о наборе членов избирательных комиссии от партии КПРФ. Для начала предлагается отправить свои личные данные, вплоть до заверенной трудовой книжки. По телефонам звонить нельзя, только писать. В партии КПРФ опровергли, что ищут работников.

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