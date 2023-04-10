Острожно, фейк! Вместо работы на выборах тюменцы сливают свои данные мошенникам

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По заверению Тамары Казанцевой штат уже давно укомплектован и никаких сообщений представители их фракции никуда не отправляли.
«Это не наша заявка на поиск членов УИК. Мы уже всех собрали, у нас свои люди, все документы мы начинаем подавать с 12 апреля. Поэтому не присылайте никаких данных по этому объявлению, к нам они никакого отношения не имеют. Это самый настоящий фейк», — прокомментировала «Нашему городу» первый секретарь Тюменского областного комитета КПРФ Тамара Казанцева.
15 апреля 2023 г начинается предвыборная компания. Осенью жители области будут выбирать 36 депутатов в городскую Думу и губернатора области.
Ранее «Наш город» писал, что из-за подготовки к осенним выборам тюменских чиновников попросили не брать отпуск летом.