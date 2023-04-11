Уполномоченный по правам человека в Тюменской области покинет пост в мае

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Он занимал пост с 2013 года.
«Мой второй срок полномочий, положенный по закону, истекает 24 мая. После этого жмем руки с новым уполномоченным и все», — сообщил Сергей Миневцев.
Имя нового омбудсмена пока не называется. Стоит отметить, что институт уполномоченного по правам человека действует в регионе с 2013 года.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени бывшего директора центра занятости посадили под домашний арест.