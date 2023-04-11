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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области покинет пост в мае

11 апреля 2023, 10:17
Фото: 1MI

В мае уполномоченный по правам человека в Тюменской области покинет свой пост

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покинет свой пост 24 мая. По данным URA.RU, в следующем месяце завершится его второй срок.

Он занимал пост с 2013 года.

«Мой второй срок полномочий, положенный по закону, истекает 24 мая. После этого жмем руки с новым уполномоченным и все», — сообщил Сергей Миневцев.

Имя нового омбудсмена пока не называется. Стоит отметить, что институт уполномоченного по правам человека действует в регионе с 2013 года.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени бывшего директора центра занятости посадили под домашний арест.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Политика#Александр Мязин
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