Суд избрал меру пресечения для Оксаны Астафьевой

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Бывшим директором Центра занятости региона заинтересовалось ФСБ, 6 апреля она была уволена. Ее обвинили в незаконных выплатах премий руководству ЦЗН. Бюджету региона был нанесен ущерб в 1,16 млн рублей.
«Гражданке запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00; общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников; посещать место работы, массовые мероприятия, заведения увеселительного характера», — говорится на сайте объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
На сайте Центрального районного суда карточки дела Астафьевой нет, хотя по закону она там должна быть.
«Наш город» писал, что трудовой договор Оксаны Астафьевой истек 28 марта 2023 г, продлевать его не стали. Сейчас она планирует заняться коучингом.