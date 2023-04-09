В Тюмени за 100 миллионов продают коттедж со спа-комплексом

В опубликованном объявлении указано, что дом построен из керамического кирпича в трех уровнях плюс цоколь. В здании расположены три спальных комнаты с гардеробными и санузлами; библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином; подсобные помещения в цокольном этаже, спортивный зал, бильярдная, постирочная, овощехранилище. Также имеется спа-центр площадью 200 квадратов, бассейн 13 на 3,5 метров, джакузи, баня, хамам.