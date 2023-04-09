В Тюмени за 100 миллионов продают коттедж со спа-комплексом

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
В опубликованном объявлении указано, что дом построен из керамического кирпича в трех уровнях плюс цоколь. В здании расположены три спальных комнаты с гардеробными и санузлами; библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином; подсобные помещения в цокольном этаже, спортивный зал, бильярдная, постирочная, овощехранилище. Также имеется спа-центр площадью 200 квадратов, бассейн 13 на 3,5 метров, джакузи, баня, хамам.
Во всем доме установлена доме приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования, пожарно-охранная сигнализация. Здание оборудовано системой «Умный Дом».
В нескольких метрах от коттеджа находится шикарный лесопарк с двумя базами отдыха. В зимнее время года там работает ледовый каток. Также рядом расположены озеро и пляж.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени загородная недвижимость за год выросла в цене на 14%. Сегодня средняя стоимость дома составляет 6,8 миллионов рублей.