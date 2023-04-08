В Тюмени цены на дачи взлетели на 14%

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
По данным АН «Метрика Недвижимость», средняя площадь проданных в январе–феврале 2023 года земельных участков составила 13,9 соток. Площадь домов и дач — 98,6 «квадратов» и 50,47 квадратных метров соответственно.
Стоимость одной сотки земли достигла 129 тысяч рублей, цены на квадратный метр загородного жилья поднялись до 56 тысяч рублей.
При этом, по данным аналитиков, больше популярностью у тюменцев наибольшей популярностью пользовались загородные дома, расположенные на Московском тракте, и земельные участки на Тобольском и Ирбитском трактах. В этих районах загородная недвижимость самая дорогая.
В целом за первые два месяцы 2023 года число сделок на покупку земельных участков составило 49% от общего числа, загородных домов и дач — 33% и 18% соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область в этом году практически в два раза нарастила темпы ввода жилья. За январь–февраль в регионе построили более 486 тысяч квадратных метров жилья. Годом ранее этот показатель составлял 280 тысяч квадратный метров.