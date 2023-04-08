В Тюмени цены на дачи взлетели на 14%

Самые дорогие дачи в Тюмени продают на Московском тракте

В Тюмени начали расти цены на дачные участки и загородные дома. За год средняя стоимость загородного жилья увеличилась на 14% и достигла 6,8 миллионов рублей. В целом по России этот показатель вырос на 20%, за два года — в два раза, сообщают аналитики ЦИАН.

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