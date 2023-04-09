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Около трех тысяч тюменцев потеряли работу в этом году

9 апреля 2023, 08:16
Фото: 1MI

В Тюменской области около трех тысяч жителей официально считаются безработными

Число официально зарегистрированных безработных в Тюменской области достигло почти 3 тысяч человек. По данным департамента труда и занятости населения, по даны на 6 апреля в регионе в поиске работы находятся 2,9 тысячи человек.
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Тюмень

С начала года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось порядка 7,6 тысяч человек. Трудоустроено за этот же период 3,7 тысячи человек. При этом свободными остаются около 19 тысяч вакансий.

В процентном соотношении уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,4%. Среди регионов Уральского федерального округа он является самым низким. Больше всего безработных зарегистрировано в Свердловской и Курганской областях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер среднего заработка по итогам января 2023 года составил 59,9 тысяч рублей. По России в целом размер средней заработной платы в январе этого года 63,2 тысячи рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безработица#Безработные#Вакансии#Работа#Тюмень#Тюменская область
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