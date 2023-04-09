Около трех тысяч тюменцев потеряли работу в этом году

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
С начала года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось порядка 7,6 тысяч человек. Трудоустроено за этот же период 3,7 тысячи человек. При этом свободными остаются около 19 тысяч вакансий.
В процентном соотношении уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,4%. Среди регионов Уральского федерального округа он является самым низким. Больше всего безработных зарегистрировано в Свердловской и Курганской областях.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер среднего заработка по итогам января 2023 года составил 59,9 тысяч рублей. По России в целом размер средней заработной платы в январе этого года 63,2 тысячи рублей.