В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей

Тюменская область заняла третье место по уровню зарплат в УрФО

Тюменская область заняла третье место по уровню заработной платы среди регионов Уральского федерального округа по итогам января 2023 года. В первом месяце этого года размер среднего заработка тюменцев составил 59,9 тысяч рублей. Для сравнения, в декабре 2022 года средняя зарплата достигала 65 тысяч.

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