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В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей

8 апреля 2023, 04:46
Фото: 1MI

Тюменская область заняла третье место по уровню зарплат в УрФО

Тюменская область заняла третье место по уровню заработной платы среди регионов Уральского федерального округа по итогам января 2023 года. В первом месяце этого года размер среднего заработка тюменцев составил 59,9 тысяч рублей. Для сравнения, в декабре 2022 года средняя зарплата достигала 65 тысяч.
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Тюмень

По данным Росстата, на первом месте по уровню доходов находится Ямал — уровень среднего дохода там составляет 128,3 тысячи рублей, на втором Югра со средним заработком в размере 91,6 тысячи рублей.

Жители Свердловской области зарабатывают в среднем 56,3 тысячи рублей, Челябинской и Курганской — 50,9 и 41,7 тысячи рублей.

В целом по России уровень средней заработной платы достигает 63,3 тысячи рублей. В топ-3 регионов по уровню заработка входят Чукотский автономный округ (137,6 тысяч рублей), ЯНАО (128,4 тысячи рублей), Сахалинская область (121,5 тысяч рублей).

Самые низкие зарплаты получают в Республике Ингушетия (33 тысячи рублей), Чеченской Республике (34,4 тысяч рублей), Республике Дагестан (35,2 тысячи рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали экономить на доставке еды из ресторанов. В этом году существенно увеличился спрос на доставку комплексных обедов и блюд из заведений фаст-фуда.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Зарплата#Средняя зарплата#Росстат#Тюменская область#Тюмень
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