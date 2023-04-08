В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей

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Published Сегодня, 04:46
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По данным Росстата, на первом месте по уровню доходов находится Ямал — уровень среднего дохода там составляет 128,3 тысячи рублей, на втором Югра со средним заработком в размере 91,6 тысячи рублей.
Жители Свердловской области зарабатывают в среднем 56,3 тысячи рублей, Челябинской и Курганской — 50,9 и 41,7 тысячи рублей.
В целом по России уровень средней заработной платы достигает 63,3 тысячи рублей. В топ-3 регионов по уровню заработка входят Чукотский автономный округ (137,6 тысяч рублей), ЯНАО (128,4 тысячи рублей), Сахалинская область (121,5 тысяч рублей).
Самые низкие зарплаты получают в Республике Ингушетия (33 тысячи рублей), Чеченской Республике (34,4 тысяч рублей), Республике Дагестан (35,2 тысячи рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали экономить на доставке еды из ресторанов. В этом году существенно увеличился спрос на доставку комплексных обедов и блюд из заведений фаст-фуда.