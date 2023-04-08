В зоне СВО погиб тюменский психолог

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Родственники умершего бойца рассказали, что перед убытием домой он отправился на помощь раненым воинам и сам получил смертельное ранение, попав под удар ПТУРа.
На личной странице Вконтакте Григория Григорьевича Демина указано, что он работал психологом и проводил консультации для клиентов в том числе в режиме «онлайн».
«Григория знала по многим молодежным проектам, вместе работали. Отзывчивый, ответственный и очень позитивный человек. Любил жизнь, свое дело. И освещал мир вокруг своей добротой», — написала в комментариях под постом одна из его знакомых.
Ранее «Наш город» сообщал, что военнослужащий Иван Черкассы был смертельно ранен на Донбассе 1 февраля 2023 года