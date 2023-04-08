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В зоне СВО погиб тюменский психолог

8 апреля 2023, 15:20
Фото: "Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск"

Тюменец Григорий Демин погиб, спасая раненых бойцов

В зоне спецоперации 31 марта марта погиб тюменец Григорий Демин. Об этом сообщили его близкие в паблике «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск».
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Воины

Родственники умершего бойца рассказали, что перед убытием домой он отправился на помощь раненым воинам и сам получил смертельное ранение, попав под удар ПТУРа.

На личной странице Вконтакте Григория Григорьевича Демина указано, что он работал психологом и проводил консультации для клиентов в том числе в режиме «онлайн».

«Григория знала по многим молодежным проектам, вместе работали. Отзывчивый, ответственный и очень позитивный человек. Любил жизнь, свое дело. И освещал мир вокруг своей добротой», — написала в комментариях под постом одна из его знакомых.

Ранее «Наш город» сообщал, что военнослужащий Иван Черкассы был смертельно ранен на Донбассе 1 февраля 2023 года

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#Елена Чебоксарова#Боец#СВО#Воины#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Общество
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